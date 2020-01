Eesti Laul 2020 avaldas esimesed erikülalised ja poolfinaalide järjekorrad

Vähem kui kuu pärast toimuv suursündmus toob publiku ette särava koosluse kodumaistest artistidest ja suurejoonelise show koos mitme erikülalisega. "Esimeses poolfinaalis 13. veebruaril astub üles Ines, kelle esinemist Eesti Laulu laval on fännid tõenäoliselt kaua oodanud," avas Eesti Laulu plaane peaprodutsent Tomi Rahula, kuid jätab etteaste sisu veel saladusse. "Lükkame Eesti Laulu kohe neljapäeval hooga käima, sest lavale astub ka publikut hullutav 5MIINUST," õi Rahula välja teisegi erikülalise. Teised poolfinaali ja finaali erikülalised avaldab Eesti Laul sündmuse lähenedes.

Mõlemas poolfinaalis astuvad võistlustulle 12 artisti, selgunud on ka poolfinaalide esitajate järjekord.

Esimese poolfinaali (13.02) esinemisjärjekord:

1. Rasmus Rändvee "Young"

2. Kruuv "Leelo"

3. STEFAN "By My Side"

4. INGA "Right Time"

5. Anett x Fredi "Write About Me"

6. Revals "Kirjutan romaani"

7. Renate "Videomäng"

8. Laura "Break Me"

9. Little Mess "Without a Reason"

10. Egert Milder "Georgia (On My Mind)"

11. Jennifer Cohen "Ping Pong"

12. Synne feat. Väliharf "Majakad"

Teise poolfinaali (15.02) esinemisjärjekord:

1. Viinerid "Kapa Kohi-LA"

2. Janet "Hingelind"

3. Uku Suviste "What Love Is"

4. INGER "Only Dream"

5. Merilin Mälk "Miljon sammu"

6. German & Violina "Heart Winder"

7. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

8. Ziggy Wild "Lean On Me"

9. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up"

10. Traffic "Üks kord veel"

11. SHIRA "Out In Space"

12. Mariliis Jõgeva "Unistustes"