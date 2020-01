Eestlased võtavad Mehhikos ette heategevusliku matka Volkswageni "põrnikatega"

Tegemist ei ole mitte oma lõbuks planeeritava põrnikamatkaga, vaid lausa rallivõistlusega nimega Dunball. Eesti noored sõidavad sinna heategevuslikul eesmärgil. "Kõik, kes sellel rallil sõidavad, toetavad Briti Teenage Cancer Trust fondi, mis pakub läbi toetuste rõõmu kõikidele vähihaigetele noortele. See on selline suur missioon, mida Dunball ralli ellu kutsub," selgitas Katriin Krimm.

Dunballi näol on tegu rallivõistlusega, mida üleliia ei reklaamita. "2018. aasta novembris kuulsin oma inglise tuttavatelt, et selline ralli üldse olemas on ja et nad teevad seda igal aastal erinevas riigis," rääkis Krimm ja kinnitas, et rallist kuuldes tekkis tal selle vastu koheselt huvi, kuid põrnikamatkale pääsemine ei olnud lihtne. "Protsess oli pikk, ei öeldud kohe, et tulge, vaid kõigepealt tehti taustauuring, kes me oleme, kas me ikka sobime sinna seltskonda ja kas meil on head kavatsused," selgitas ta, lisades, et möödunud aasta märtsis tuli lõpuks kutse.

Ralli peamiseks eesmärgiks ei ole mitte võit, vaid see, et kõik osalejad lõppu jõuaksid. Seda eesmärki võib aga keeruline teostada olla, sest kõik võistlusel osalevad "põrnikad" on vähemalt 25 aastat vanad. Kui auto ralli ajal katki peaks minema, proovitakse seda esialgu ise parandada. "Me loodame väiksemad põhitõed endale selgeks saada, aga tegelikult on seal olemas ka saateauto, et kui auto tõesti ära lagunema peaks, siis meid päris tee äärde ei jäeta," selgitas Silver Tõnisson. Kui auto aga sõidukõlbmatuks muutuma peaks, jagatakse meeskonnaliikmed teiste tiimide autodesse. Nii võib juhtuda, et ralli viimastel kilomeetritel on autosid vähem, aga see-eest seltskonnad neis tihedalt sõbrunemas.

Seltskond ei võta rallile kaasa mitte ainult head tuju, vaid ka rändbaari, et kohapeal osalejatele kokteile pakkuda. Lisaks tuleb kodumaalt kaasa haarata erinevat kaunistamismaterjali, millega oma autod efektseks muuta. "Esimene päev algab sellega, et loosiga tõmmatakse omale õige auto ja meil on ligi kolm tundi on aega, et see võimalikult ägedalt ära kaunistada," sõnas Kaspar Rabbi.