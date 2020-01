Kadri Voorand kogub Kuubal inspiratsiooni: kõik inimesed on siin nii rõõmsad

"Kindlasti selline tunnustus inspireerib ja teeb väga suurt heameelt, sest see näitab, et ju siis midagi, mida olen teinud, on kellelegi korda läinud," mainis Voorand ja lisas, et hetkel kolab ta ringi Kuubal, et koguda kohalikust eluolust inspiratsiooni. "Mulle omaselt mitte kõige traditsioonilisemat rada pidi, sest ma olen sattunud Kuuba taha nurka peidupaika, kus loodus on täiesti enneolematu, ma olen nagu igapäevaselt filmivõtetel."

Voorand ütles, et Kuuba juures üllatab teda enim segu eksootilisest kaugest maast ja meile väga tuttavaks. "See on kõige suurem üllatus olnud, et kui ma varem olen eksootilisi maid silmas pidades pigem Aasiasse, siis Kuubal on ühendatud meile tuttav lääne kultuur ja kauge külake, mida me ette ei kujuta," mainis ta ja tõdes, et kõik Kuuba inimesed on väga rõõmsad.

"Tõepoolest, söögi valik ei ole nii suur kui oskaks oodata selliselt kliimalt," ütles ta ja mainis, et hinnad on turistile kümme korda kõrgemad kui kohalikele. "See on kindlasti miinuspool, aga plusspool on kõik see muu, just see muusika, mis on inimese sees siis, kui nad isegi muusikud ei ole," tõdes ta, lisades, et seda on muusikuna tohutult inspireeriv näha. "Ka kogu loodus on nii punnis ja õitsev nagu kõige värvikirevam Aafrika naine."

Kuubal olles on Voorand proovinud ära ka kohaliku rummi ja sigarid. "Need on vist kaks kõige odavamat asja, mida siit osta saab, seega proovisin mõlemad ära," sõnas ta.