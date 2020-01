Galerii: Koolitantsu Kompanii jõudis kinolinale

"Jäljed" on lugu. See on sinu ja minu lugu. Lugu olemisest ja minemisest. Otsimisest ja leidmisest. Kaotamisest ja avastamisest. Lugu kurbusest ja rõõmust. Hirmust ja julgusest. Üksindusest ja sõprusest. Lugu püsimisest ja liikumisest. See on nende ja meie lugu.

Noorte tantsijatega tegelesid Kadi Aare, kes vastutas režii ja montaaži eest, koreograafid Liisa Laine ja Ingrid Jasmin, salvestas Mikk Rosin. Grimmikunstnik oli Pille-Riin Bergstein.

Koolitantsu Kompanii on üleriigiline noorte tantsukompanii, milles tantsivad kompanii erinevatesse lendudesse kandideerinud noored üle Eesti. "Jäljed" on Koolitantsu Kompanii esimene tantsufilm. Varasematel aastatel lavale toodud tantsulavastuste koreograafid on teiste seas olnud Ruslan Stepanov, Maarja Pruuli, Olga Privis, Argo Liik, Kaja Lindal, Eliisa Sirelpuu, Kadi Aare jpt.

Koolitantsu 11. lennu tantsijad on Annabel Matkur, Anni Olm, Brit-Lauren Oltsmann, Darja Raud, Diana Marlen Rüütelmaa, Emili Selgis, Emma Lumi, Getter Miida Kask, Jane Pärn, Karoliina Liitmaa, Karoliina Lään, Karoliine Tarjus, Kristin Sepp, Liisbet Randjärv, Lisette Arminaits, Lysette Tint, Maili Karus, Mihkel Karus, Pauliine Põhonin, Sandra Laur, Triin Joon.