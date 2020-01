Reisiportaal nimetas Eesti burgerikoha Euroopas paremuselt neljandaks

Reisiportaali Big Seven Travel autorid reastasid Euroopa 50 parimat burgerikohta ning Eesti burgeriputka VLND jõudis neljandale kohale.

Burgerite hindamisel võtsid Big Seven Travel toimetajad arvesse lugejate soovitusi ning edetabelit koostati terve eelmise aasta jooksul. Suure 2020. aasta Euroopa burgeritabeli sisse mahtus ka Eesti burgerikohvik VLND, mis saavutas neljanda koha.

"Tallinnas on küll korralik konkurents, kuid see uus tulija Euroopa parimate burgerikohtade edetabelis võitis neid kõiki. VLND on vallutamas tervet linna, pakkudes värskeid kukleid ja kohalikust veisest tehtud pihve," kirjeldatakse VLND toodangut. Toimetajad tõid eraldi välja burgeri klassikalised koostisosad Cheddari juustu ja sibula.

Eesti burgerikohale tegid ära vaid Hispaanias Valencias asuv Goiko Grill, Inglismaal Londonis asuv Burger And Beyond ja esikoha saavutas Tšehhis Prahas asuv Sad Man's Tongue Bar & Bistro. "Puhas rõõm igast suutäiest," kirjeldatakse võitjakoha burgereid.

50 sekka jõudsid ka meie naaberriikide burgerikohad. 47. kohal oli Lätis Riias asuv burgerikohvik Street Burgers ning Leedus Vilniuses asuv Le Butcher tuli 26. kohale.

Soomest jõudis edetabelisse tervelt kaks burgerikohta. 21. kohale tuli Helsingis asuv Social Burgerjoint ja 16. kohale Tamperes asuv Ohana Lei'Pomo & Grille. Viimase on ka kohalikud juba kolm aastat järjest nimetanud piirkonna parimaks burgerikohaks.