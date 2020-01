Vahur Kersna ekskursioon Washingtoni spioonimuuseumis sisaldab viiteid Eestile

"Me tegelikult ei tea, kui kaugele on see tehnika tänapäeval arenenud. Võime vaid arvata, sest juba 1960. aastal oli selline lennukikaamera, mis võttis sellised detailid välja 20 kilomeetri kõrguselt," tutvustab Kersna aastakümnetetagust luuretehnikat ETV saates "Pealtnägija".

Üks muuseumi nurk on pühendatud Oleg Penkovskile, NSV Liidu sõjaväelasele, kes mõnede arvates päästis meid kolmandast maailmasõjast. 1963. aastal süüdistati teda spionaažis Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia kasuks ning lasti nõukogude liidu ülemkohtu sõjakolleegiumi otsusel maha.

Muuseumis on aga välja toodud tehnika, mida Penkovski luureandmete kogumisel kasutas - ühena neist Minox kaamera, mis ehitati Eestis.

Kersna sai spioonimuuseumis oma silmaga näha veel naisspiooni Mata Hari originaalkostüümi ja automudelit Aston Martin DB5, mis sai kuulsaks 1964. aastal Sean Conneri autona filmis "007: Kuldsõrm".

Kersna tõdes spioonimuuseumis, et põhiline osa luurest kuulub tegelikult analüüsile. Hea näide sellest on Cynthia "Cindy" Storer, kes teenis 20 aastat luure keskagentuuris ja oli nende üks väärtuslikumaid töötajaid, juhtides 50-liikmelist meeskonda, kes tabas Osama Bin Ladeni.

