Rita Ray neljast muusikaauhinna nominatsioonist: tantsisin päris pikalt

Eesti muusikaauhindadel on neljas kategoorias esindatud soul-laulja Rita Ray ehk Kristi Raias. Laulja tõdes, et uudis neljast nominatsioonist oli midagi ootamatut.

"Ma ikka tantsisin päris pikalt," ütles lauljatar, et emotsioon oli võimas. "Minu bändikaaslased, sõbrad, tuttavad ja lähedased ütlesid, et raudselt mingi nominatsiooni saad. Ma ise väga ei uskunud seda, sest plaat oli nii vähe väljas olnud," tõdes Rita, kelle debüütalbum "Old Love Will Rust" ilmus novembris, vahendas Raadio 2 saade "Hommik!".

Eesti muusikaauhindadel on Rita nomineeritud nii parima debüütalbumi kui ka parima albumi kategoorias. "Üks parimaid inspiratsiooni ammutamise viise on kindlasti armastus, suhted ja kõik, mis sellega seondub," selgitas Rita, mis inspireeris teda albumi "Old Love Will Rust" kirjutamisel.

Rita Ray muusikat on Facebookis kiitnud näiteks Vaiko Eplik. "Ma ikka olin šokeeritud pärast tema mõnusat Facebooki kommentaari," ütles Rita, et see oli suur tunnustus, kui Eplik tema debüütplaati avalikult kiitis.

Rita, kes on nomineeritud ka parima naisartisti tiitlile, tunnistas, et seda tiitlit ta endal veel ei näe. "See naisartist võib-olla mingis mõttes peaks näitama seda, kui palju on üks artist nähtaval," ütles Rita, et ennustab auhinda Liis Lemsalule.

Rita ütles, et tema muusikaeelistustes on artistid, kes salvestavad vanakooli muusikat. Eesti ja välismaa praeguses popmuusikas on tema sõnul liiga palju reggaeton'i. "Minu cup of tea (tassike teed) see hetkel ei ole," rääkis Rita.

Tema sõnul on Billie Eilish kuulatav artist, kuid peavoolumuusikaga ta liiga kursis pole. "Ma pole lihtsalt jõudnud ja kuulan natuke teistsugust mussi," tunnistas ta.