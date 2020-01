Tiina Park: minu suhted Eesti Televisiooniga on nagu üks tõeline Eesti abielu

Tiina Park, kes on Eesti Televisioonis töötanud 1967. aastast, ütles, et kirjeldaks oma suhet tööandjaga kui klassikalist Eesti abielu.

"Minu suhted Eesti Televisiooniga on olnud nagu üks tõeline Eesti abielu. Alguses suur armastus, kooselu, siis arusaamatused, lahkuminek, siis tuleb armastus alati tagasi, siis minnakse jälle lahku, tulevad teised huvid," ütles Park, kes on pärast pikki aastaid end taas ETV-ga sidunud ja toob igal laupäeval eetrisse saadet "Reisile minuga".

Park on teinud Eesti Televisioonis saateid üle 50 aasta ning üks naljakamaid seikasid selle aja jooksul toimus keset perestroika aega. "Raissa Gorbatšovale meeldis väga mood, ta oli lausa moehull. Tema lemmikkunstnik oli Yves Saint Laurent. Loomulikult tema jaoks ei olnud see probleem kutsuda Yves Saint Laurent Moskvasse näitusega esinema," meenutas Park.

Park kuulis uudist Yves Saint Laurent'i saabumisest Moskvasse salajastest allikatest. "Krõps olin ma Moskvas kultuuriministeeriumis sellepärast, et kõige tähtsam paber tookord, et välismaalasega intervjuud teha, oli "juurdepääs välismaalasele"," ütles Park.

Tiina Park 1975. aastal Autor/allikas: ERR/Heidi Maasikmets

1988. aasta teisel detsembril läks Park vajaliku paberiga näituse avamisele ning sai loa moekunstnikuga intervjuuks. Kultuuriministeeriumi esindaja rõhutas, et intervjuu tohib toimuda ainult vene keeles tõlgi vahendusel. "Äkki tunnen keset intervjuud, et keegi taob mind jalaga tagumikku ja sisiseb salaja mulle kõrva sisse, et lõpetage ära, kesktelevisioon tahab ka intervjuud teha," kirjeldas Park koomilist olukorda.

Park jätkas intervjuu tegemist ning kui kesktelevisiooni ajakirjanik lõpuks kuulsa moekunstniku poole pöördus, teatas too, et on järgmisteks intervjuudeks liiga väsinud. Nii saigi Eesti Televisioon eksklusiivse intervjuu Yves Saint Laurent'iga.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.