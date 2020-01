Charlize Theron kaalus poliitiliste erimeelsuste tõttu kaua "Pommuudise" peaosalise kehastamist

Linateos keskendub 2016. aastal Foxi uudistekanalis vallandunud skandaalile, mis raputas tugevalt kogu meediatööstust, kirjutab BBC.

Film jutustab tõsielusündmustel põhineva loo naistest, kes kannatasid pideva seksuaalse väärkohtlemise all. Konservatiivsete vaadetega meediakanal on tuntud noorte ja nägusate, eelistatult blondide naiste palkamise tõttu.

Esimesena tuli oma tunnistusega välja endine saatejuht Gretchen Carlson, kes süüdistas uudistejuht Roger Ailesi seksuaalses ahistamises. Peagi ühinesid avaldused mitmed naised, teiste hulgas ka kõrgelt hinnatud uudisteankur Megyn Kelly.

Näitleja Charlize Theron on juba Kelly kehastamise eest laialdast tunnustust pälvinud ning kandideerib ka parima peaosalise Oscarile. Rolliks valmistudes ei kohtunud ta aga naisega omal valikul mitte kordagi.

"Kogu see asi on olnud küllaltki üle pea kasvav," selgitas Theron ise. "Mul võttis mitmel põhjusel päris kaua aega otsustamine tema kehastamise üle. Suurim takistus oli asjaolu, et ta on väga tuntud. Hoolimata sellest, kas ta meeldib sulle või mitte, sa tead tema nägu, tead, kuidas ta kõlab ning sellest ei saanud kuidagi mööda vaadata," lisas näitleja.

Theron on ise ka filmi kaasprodutsent ning tunnistas, et rolli vastu võtmast takistasid teda alguses ka Kelly poliitilised vaated. "Ta on öelnud minevikus asju, mis mind häirivad," selgitas näitleja. Uudisteankur on kuulsust kogunud näiteks sõnavõtuga, et rassitunnustega liialdamine kostüümi kandes ehk blackface on tegelikult aktsepteeritav, lisaks komenteerinud ka asjaolu, et jõuluvana peab olema valgest rassist.

"Mida rohkem ma keskendusin filmi sisule, seda enam taipasin, et tegemist pole Megyn Kelly elulooga, vaid pooleteist aasta pikkuse perioodiga Foxis. Ta oli üks paljudest naistest, kes seda kogesid ja saavutas nendega midagi, mis tundus olevat võimatu," lisas Theron.

Näitleja sõnul läks otsustamine pärast endas selgusele jõudmist lihtsamaks. "Ükskõik, kas mul on tema isikuga probleeme või mitte, ta oli osa millestki, mis minu hinnangul võib saada naiste õiguse ajalooliseks tähiseks," arvas Theron.

Theroni on lisaks meisterlikule näitlejatööle kiidetud ka väga sarnase välimuse eest, mille tänu võlgneb ta meigikunstnik Kazu Hirole.