Galerii: Boliivia liikluses loovad korda sebrakostüümides inimesed

Boliivia liikluskultuuris ei tähenda fooris põlev punane tuli, et auto- ja rollerijuhid peatuvad ja lasevad inimesed üle tee. Rääkimata siis ristmikest, kus on lihtsalt sebra maha joonitud, aga foori ei ole, vahendasid ERR-i teleuudised.

Siin tulevadki appi inimsebrad, kes tõmbavad liiklejate tähelepanu, liiguvad koos inimestega üle tee ja noomivad neid, kes inimesi üle tee ei lase.

Noomimine on aga humoorikas ja positiivses võtmes, et mitte liiklusraevu juurde tekitada.

Üks 22-aastane naisterahvas ütles Reutersile, et on seda tööd teinud juba kolm aastat ja see meetod toimib, et korda luuakse positiivselt ja humoorikalt.

Kokku on linnas umbes sada sebra ja paljud neist, kes sebradena töötavad, on riskinoored, kellel aidatakse tööga järje peale saada. Noored saavad töö eest stipendiumi, koolitusi ja ka haridust omandada.

Programm on osutunud nii edukaks, et see on laienenud Boliivia nelja linna.