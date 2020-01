Netflixi jõuab Taylor Swifti dokumentaalfilm

Taylor Swift teatas, et 31. jaanuaril jõuab voogedastusplatvormile Netflix tema dokumentaalfilm, mille on lavastanud Lana Wilson.

"Miss Americana" esilinastub ametlikult tänavusel Sundance'i filmifestivalil 23. jaanuaril, vahendab Pitchfork.

Veel hiljuti polnud kindel, kas Swift üldse saab dokumentaalfilmi plaanipäraselt välja anda. Laulja väitis, et Scooter Braun, kellele kuuluvad autoriõigused tema esimesele kuuele albumile, mis ilmusid plaadifirma Big Machine alt, oli keeldunud filmis kasutamiseks muusika litsentsimisest.

Swift väitis ka, et Braun lubab tal oma muusikat kasutada ainult siis, kui ta nõustub lõpetama temast rääkimise ja materjali 2020. aastal mitte uuesti lindistama, kui tal seda seadusega lubatakse. Eelmisel kuul teatas Variety, et Swifti taotlus oma lugude dokumentaalfilmis kasutamiseks on täielikult heaks kiidetud.