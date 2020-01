Bondi-filmi tunnuslaulu esitab 18-aastane Billie Eilish

18-aastane Eilish on aegade noorim artist, kelle loodud ja esitatud laulust saab Bondi-filmi tunnuslugu. Nagu Eilishile kombeks, kirjutas ta filmis kõlava laulu ise koos oma venna Finneas'iga, vahendas EW.

Lauljatar on oma sotsiaalmeediakontodel vihjanud juba nädalaid koostööd Bondi-filmi meeskonnaga. Teisipäeva õhtul tehti uudis lõpuks avalikuks.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

Eilish liitub selliste lauljate reaga nagu Shirley Bassey ("Diamonds Are Forever", "Moonraker"), Paul McCartney ("Live and Let Die"), Carly Simon ("Nobody Does It Better"), Sheena Easton ("For Your Eyes Only"), Duran Duran ("A View to a Kill"), Adele ("Skyfall") ja Sam Smith ("Writing's on the Wall").

Uues filmis on Daniel Craigi kehastatud James Bond ametist lahkunud, kuid ta ei saa oma vabadust kaua nautida. Sõber Felix Leiter CIA-st kutsub ta appi, mille tõttu satub Bond õige pea kokku mitmete kurjategijatega. Uuesti saab ekraanil näha ka Christoph Waltzi kehastatud Blofeldi, kellel oli oluline roll ka 2015. aastal ilmunud "Spectres".

Lisaks eelpool mainitud näitlejatele astuvad uues filmis üles ka Ana de Armas, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright jpt. Järjekorras 25. Bondi-filmi lavastab Cary Fukunaga.

Film "007: Surm peab ootama" jõuab Eesti kinodesse 10. aprillil 2020. aastal.