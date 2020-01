Ameerika tippteadlane kolis Viljandisse elama ja võttis kaasa majatäie iidseid esemeid

Ameerika tippteadlase Paul Firnhaberi, keda kohalikud nimetavad Viljandi imeks, kodu on täis tuhandete aastate vanuseid asju, millest mõnedel on väga omapärane otstarve.

Firnhaber sattus Eestisse ühele teaduskonverentsile ja sellest peale pole ta suutnud siit lahkuda. "Aastal 2010 müüsin ma oma maja USA-s maha ja kolisin Eestisse. Ma leidsin maja Viljandis," ütles Firnhaber ETV saates "Ringvaade".

Mehe sõnul on Eestis mingi vaimsus, mis teda köitis. "Mulle öeldi, et see ongi eestlaste identiteet ja ma tundsin, et mulle meeldib see," ütles Firnhaber.

Firnhaberi Viljandi kodus on 30 000 kaljujooniste slaidi, aga ka iidsed skulptuurid ja esemed. "Kui siin midagi näete, ei istu need niisama, vaid igal asjal on oma lugu," ütles ta.

Firnhaberi eriala on eelajalooline kunst, praegu on mees pühendunud karikatuuride uurimisele.