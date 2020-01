Kristel Aaslaid õnnetust pitsakogemusest: hakkasin natuke nutma

"Nagu öeldakse välismaal, siis ma ei ole selle peale vihane," ütles Kristel Aaslaid. "Päris huvitav on," lisas Rand. Kiivipitsa tehti "Ringvaate" eritellimuse peale. "Meile tehti, ei hakatud üldse vastu," kiitis Reikop.

Aaslaid tõdes, et tema on suur pitsafänn ja on pitsa pärast isegi nutnud. Ta meenutas, et kui tellis pitsat ükskord koju, toodi talle pitsa, millel oli täiesti vale kate. "Esimest korda ma hakkasin natuke nutma. See oli sellepärast ka, et niikuinii pitsa annab kaloreid ja tavaliselt on need kalorid väärt seda," naeris Aaslaid.

Lisaks kiivipitsale maitsesid Öed Eesti veidramaid pitsasid. Kuigi Eestis on valikus olnud hapukapsapitsa ja sprotipitsa, siis neid kahjuks enam saadaval polnud. Küll aga said Aaslaid ja Rand maitsta kartuli-hapukurgipitsat.

"Kuidagi see pitsatainas, see läheb liiga paljuks," tõdes Rand, et kartul ja hapukurk pole pitsal parim kate.

Saates proovitud munapitsa polnud samuti Aaslaiu lemmik. "See on selline hommikusöögipitsa, aga mulle meeldib oma muna süüa niimoodi, et see pole pitsa küljes," lausus ta.