Usundiajaloolane filmist "Maria paradiis": ükskõikseks see ei jäta

"Tegelikult oli tegemist kuritegudega, ta istus vangis. Seal oli tegemist mõrvakatsetega, paaril juhul see mõrv isegi ilmselt õnnestus, aga teda ei mõistetud süüdi, ei olnud tõendeid," rääkis Abiline Akerblomist ETV saates "Ringvaade". Akerblom mõisteti lõpuks vangi kaheksaks aastaks tõestatud mõrvakaitse pärast.

Abiline ütles, et Akerblomi lugu on Soomes kuulus ja temast on tehtud ka doktoritöö. "Loomulikult seda kõike ei saa panna ühte filmi, see on konysentraat. Seal on tähtsamad puändid ja seigad tema elust," ütles Abiline. "Ükskõikseks see film tingimata ei jäta ja usuteemad puudutavad meid kõiki, kui me seda ka endale ei tunnista või sellele iga päev ei mõtle," lisas ta.

Maria Akerblomi kristlik ususekt tegutses 1920ndatel Helsingi lähistel asuvas Toivola häärberis. Abiline lisas, et iga rahva hulgas on religioosseid karismaatilisi liidreid olnud, kes süstivad inimestesse lootust.

"Eestis loomulikult ka, Soomes täpselt samamoodi. See oli väga keeruline aeg, esimene maailmasõda, Soome kodusõda. Pärast raskeid sõja-aastaid, need tingimused loovad soodsa pinnase karismaatiliste usuliidrite esilekerkimiseks," selgitas Abiline Akerblomi tekkelugu.

Eestis toimetas samal ajal näiteks Maria Normann, kes tegutses Narvas ja Rakveres, kuulutades maailmalõppu ja kutsudes inimesi oma varast loobuma.