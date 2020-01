Muusikaauhindade galal esinevad Ariadne, villemdrillem ja Rita Ray

Muusikaauhindade galal astuvad esmakordselt üles tänavu kõige rohkem nominatsioone kogunud Anna Kaneelina ja Rita Ray. Muusik Anna Pärnoja ehk artistinimega Anna Kaneelina on laulja ja laulukirjutaja, kelle debüütalbum "Anna Kaneelina" ilmus möödunud aasta veebruaris.

"See, et olen nomineeritud ning mul on võimalus Eesti Muusikaauhindade laval üles astuda tähendab minu jaoks väga, väga palju. Natuken on ikka veel tunne, et see kõik on uni. Mu sees on siiras tänutunne ja elevus," lausus Anna Kaneelina. Kristi Raias ehk Rita Ray on Eesti souli-maailma tõusev täht, kelle debüütalbum "Old Love Will Rust" nägi päevavalgust vaid mõned kuud tagasi.

Aasta muusikasündmusel toimub ka popartisti Ariadne uhiuue singli "Queen of my own" live-esmaesitlus. "Olen muusikaauhindu jälginud väga pikalt ja iga kord kaasa elanud. See, et saan see aasta muusikaauhindadel ise esineda ning oma uut singlit esmakordselt live'is esitada, tähendab mulle väga palju," lausus Ariadne.

Lavalaudadel püüab pilku ka üha enam populaarsust koguv soul-funk-pop ansambel Gram-of-Fun, kes andis möödunud suvehakul välja EP "Second Breakfast". "Väga tuus, et korraldajad meie higi ja vaeva eelmisel aastal tähele panid ja meid kaasasid. Kindlasti ei vea me kuulajaid alt," ütles bändiliige Dr.PhilGood.

Uhke lavashow'ga on lubanud publikut üllatada ka särtsakate live-esinemiste poolest tuntud bänd The Swingers, räpiduo Clickerik & Mäx ning Eesti muusikamaastikul kanda kinnitav pop-räppar villemdrillem. Lisaks astuvad Eesti Muusikaauhindade üles Trad.Attack!, 5MIINUST, STEFAN ja Liis Lemsalu.