Parima lavastaja Oscarit jahtis rekordiliselt naisi, lõppvalikusse ei pääsenud neist ükski

Sotsiaalmeedias avaldatakse pettumust tänavuste Oscarite nominentide üle, sest režissööride kategoorias pole ühtegi naist. Sel korral pürgis kategooria nominendiks rekordilised 62 naist, vahendas EW.

Oscarite ajaloos pole varem režissööride kategoorias olnud kunagi nii palju naisi ning paljud filmihuvilised avaldasid sotsiaalmeedias lootust, et lõppvalikusse pääseb vähemalt üks.

Oscari poole püüdles näiteks "Väikeste naiste" ("Little Woman") lavastaja Greta Gerwig. Eksperdid lootsid, et 36-aastasest lavastajast saab Oscarite 92-aastase ajaloo jooksul esimene naine, kes on kogunud selles kategoorias kaks nominatsiooni. 2017. aastal oli Gerwig lavastajaauhinnale nomineeritud filmiga "Lady Bird".

Esimene naine, kes sai parima lavastaja Oscari, on Kathryn Bigelow, kes pälvis tiitli 2010. aastal filmi "The Hurt Locker" eest. Aastate jooksul on parima lavastaja Oscarit püüdnud viis naist.

Gerwigi filmi eest parima naiskõrvalosa nominatsiooni teeninud Florence Pugh oli Oscarite väljakuulutamise järel nördinud, sest film just seda teemat käsitlebki. "See film räägib naiste suhetest rahaga ning naistest, kes töötavad meestekeskses maailmas. Sellest "Väikesed naised" räägibki," ütles ta.

Oma pettumust väljendas teiste hulgas Oscarinominentide väljakuulutaja, näitleja Issa Rae, kes õnnitles nominentide väljakuulutamise järel "kõiki neid mehi".

Parima režissööri tiitlit jahivad Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Jokker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Ükskord Hollywoodis ") ja Bong Joon Ho ("Parasiit").