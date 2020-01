Eesti Laulu poolfinaalide favoriidid on Rasmus Rändvee, Stefan ja Uku Suviste

Coolbeti ennustusportaali analüütikute hinnangul on esimese poolfinaali favoriitideks Rasmus Rändvee looga "Young" ja Stefan looga "By My Side". Mõlema mehe poolfinaali võidu tõenäosuseks on hinnatud 32 protsenti.

Kolmandaks favoriidiks peavad analüütikud juba varem Eestit Eurovisioonil esindanud Laurat, kelle loo "Break Me" võidu tõenäosust hinnatakse 20 protsendile.

Teises poolfinaalis on Coolbeti analüütikutele muljet avaldanud Uku Suviste oma looga "What Love Is", mille võidu tõenäosuseks hinnatakse lausa 43 protsenti. Ukule järgneb 38 protsendiga Eesti otsib superstaari saatest tuntust kogunud Jaagup Tuisk, enda kirjutatud looga "Beautiful Lie". Kõige ebatõenäolisemaks peavad Coolbeti analüütikud Kapa Kohi-LA "Viinerite" võitu.

Eesti Laul on aasta üks tähtsamaid kodumaise muusika sündmusi, kus finaali võitjat ootab koht Eurovisioonil, mis see aasta toimub Rotterdamis, Hollandis. Kokku laekus konkursile 178 laulu, millest žürii valis välja 24 poolfinalisti, kes võistlevad nüüd finaalikoha nimel 13. ja 15. veebruaril toimuvates poolfinaalides.