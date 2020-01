"Ringvaates" katsetati uut moodust muna koorimiseks

"Meil käivad siin juba eksistentsiaalsed vaidlused muna koorimise üle ja Grete peab end targemaks kui mina olen," ütles Markop Reikop ja tõi välja, et nad üritavad katse abil välja selgitada, kummal on õigus. "Internetis levib uudne moodus muna koorimiseks, et sa paned klaasi sisse tilgakese vett, paned keedetud muna sinna sisse, raputad veidi ja koor tuleb maha."

Katse tulemusena kinnitas, et see meetod toimib ideaalselt. "Kui sa said küüne õigesse kohta taha, vett küll lendab veidi, aga koor tuli kiiresti lahti."

Grete Lõbu aga tõestas, et kui panna muna lihtsalt mõneks hetkeks külma vette, siis tuleb koor täpselt sama kiiresti maha, seega ei ole sellel nn uudsel meetodil erilist mõtet.