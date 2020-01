Timo Diener: "Tõe ja õiguse" meeskond tegi väga kõva tööd

Timo Diener tõi välja, et selleks ajaks, kui kuulutati välja võõrkeelse filmi Oscari shortlist, oli "Tõde ja õigus" ainus film, millel ei olnud Ameerikas levitajat. "Ta ei olnud kusagilt saadavalt, teised olid juba edukalt kinos jooksnud ja oli palju rohkem võimalusi 8000-9000 akadeemia liikmel seda filmi näha," mainis ta ja rõhutas, et "Tõe ja õiguse" meeskond tegi väga kõva tööd kõigi akadeemia liikmetele suunatud linastuste ja kohtumisega. "Hetkel võib öelda, et veidi jäi puudu."

Diener ennustas, et tõenäoliselt saab oma esimese näitleja-Oscari Brad Pitt rolli eest filmist "Ükskord Hollywoodis". "Ta on produtsendina olnud laval, kui parima filmi Oscar anti filmile "12 aastat orjana"," sõnas ta ja lisas, et Brad Pitt on väga teenekas produtsent, kes on produtsendina ka varem Oscarile nomineerinud. "Nüüd on ta 55-aastane väga ilus mees, nüüd kannatab näitlejapreemia anda."

Samuti usub filmilevitaja, et parima filmi Oscari pälvis Quentin Tarantino "Ükskord Hollywoodis". "Ütleme nii, et ihalejaid on mitu, võib öelda, et "Ükskord Hollywoodis", "The Irishman", "1917" ja "Jänespüks Jojo" võiksid kõik selle saada, aga mingisugune sisetunne ütleb, et me saame esimese Taratino filmi, mis on võitnud parima filmi Oscari," ütles ta.