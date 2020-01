Eesti spetsialistid arendavad isejuhtivaid retroautosid

Augustikuus jõuab Eestisse keskkonnasõbralike autode paraad, kus lisaks autode tehnilistele lahendustele hinnatakse ka keskkonna- ja kütusesäästlikkust. Paraadist võtab osa hetkel tuunimises olev 1985. aasta sportauto Pontiac Fiero. "Auto ise on väga tore ja selliseid jääb järjest vähemaks. Sellest tekkiski mõte käivitada projekt nimega Retro EV ehk retroautod elektriliseks ja isejuhtivaks," selgitas Sellil.

Retroautode ümberehitus võib tunduda küll ääretult kallis, kuid tegelikkuses see nii ei ole. "Lahendused on päris odavaks läinud," kinnitas ta ja lisas, et vanale autole on erinevaid seadmeid palju odavam tellida kui uuele. "Kui uuele autole lisafunktsioon osta, maksab see umbes 5000 eurot või rohkem, see siin jääb aga alla tuhande," selgitas Raivo Amazonist tellitud juhtimissüsteemi tutvustades.

Retroautod kontrollitakse enne elektrilisteks konverteerimist ülevaatuspunktis üle. See võimaldab hiljem uueks tuunitud autode ökoloogilise jalajälje vähenemist hinnata. Lisaks uuele elektrimootorile paigaldatakse autodele ka erinevad juhtimissüsteemid, nende seas märgituvastus-, joonejälgimis-, kokkupõrke vältimis- ja inimese tuvastusseade.