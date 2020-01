Neeme Raud tutvustab erisaates Eesti uut väljakutset ÜRO Julgeolekunõukogus

Sel aastal 75-aastaseks saav, nüüdseks 193 liikmesriigiga maailmaorganisatsioon ÜRO tekitab jätkuvalt vastakaid arvamusi. Paljude jaoks on planeedi ainus globaalorganisatsioon üha vajalikum, ent on neidki, kes kritiseerivad ÜRO rolli riikideülese ainuvalitsejana maailmas. Eesti jaoks algas 2020. aasta ÜRO-s teisiti kui varem, sest esmakordselt on Eesti maailma tähtsaimaks peetava ümarlaua, ÜRO Julgeolekunõukogu liige.



Ent kui palju suudab Eesti meie planeedil toimuvat suunata, muuta, aidata? ETV värskes erisaates asub nendele küsimustele vastuseid otsima Neeme Raud.

Saates "Endast suurem" jõuavad ekraanile kohtumised paljude ekspertide ja ametnikega, kelle tegevuse tulemusel on Eesti vastutusrikka 15-liikmelise nõukogu hulka jõudnud. Julgeolekuküsimusi ja Eesti vaateid läbi aastakümnete avavad arhiivikaadrid, kus elustuvad nii president Lennart Meri kui ka taasiseisvunud Eesti esimese suursaadiku USA-s Ernst Jaaksoni mõtted.



"Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus: Endast suurem" on ETVs esmaspäeval kell 22.15, kohe pärast välispoliitilisi teemasid kokkuvõtvat "Välisilma".