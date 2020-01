Anna-Maria Makko: tänapäeva mõistes oleks saanud mu kaksikõde päästa

73-aastane Veidemann ütles, et muidugi nägi ta oma perre rohkem lapsi, kui ainult Anna-Maria, kuid suure jälje jättis tema ja abikaasa Andra Veidemanni hinge see, et Anna-Maria kaksikõde suri vahetult pärast sündimist, vahendas Vikerraadio saade "Käbi ei kuku".

"Eks see on olnud meile väga pikka aega perekeskne trauma ja jätnud üsna sügava armi minu abikaasale Andrale ja mulle endalegi. Anna-Maria teine nimi Maria oleks olnud tema kaksikõe nimi, kui ta oleks ellu jäänud," avaldas Veidemann.

Rein Veidemann meenutas, et 1982. aastal, kui lapsed sündisid, oli arstiabi suhteliselt viletsal tasemel. "Talle oli vesi kopsu jõudnud ja ta ei hakanud hingama. Õigupoolest ta küll saadi hingama, aga siis oli juba ilmselt ajukahjustus," meenutas Veidemann traagilist sündmust.

Terror haiglas

Anna-Maria Veidemann-Makko lisas, et tema sai oma kaksikõest teada alles 1996. aastal, kui luges isa raamatut, mille mees oma juubeliks kirjutas. "Tänapäeva mõistes oleks saanud mu õde päästa, aga tegelikult kurioosum on veel see, et mina olin see nõrgem kaksik. Me olime väga palju enneaegsed ja mul oli väga-väga palju tervisemuresid, nii et minu algus oli väga-väga keeruline," rääkis ta.

Anna-Marial oli pärast sündi probleem seedekulglas ja kaks ja pool kuud ei saadud selgust, miks beebi ei võta kaalus juurde. Lõpuks tehti lapsele lõikus, mida tänapäeval peetakse rutiinseks. "Kui see oli tehtud, oli see meeletu, kohutavalt kiire tõus. Anna võitles end elule," kirjeldas Veidemann.

Veidemann meenutas, et lastehaigla arst terroriseeris toona värskeid lapsevanemaid, et ema peab ise üle saama kõigest ja isa ei tohi aidata. "Selleks, et oma naisega kokku saada ja oma järeltulijat näha, tuli igasuguseid asju välja mõelda - tagaukse taga, kokkulepped õdedega või teiste heatahtlikumate arstidega," meenutas ta. Veidemann tõdes, et tänapäeval on olukord hoopis teine, isad lastakse sünnituse juurde.

Veidemann lisas, et praegu on raske kirjeldada olukorda, millesse nad lapse emaga sattusid. "Kolmekordsete akende taga, aknaid ei tohtinud lahti teha. Ma ei saanud oma naist vaatama minna, ma ei saanud tema juurde. Me pidasime kirjavahetust, akna taga lehvitasime, me ei pääsenud sisse, see oli terror. See oli tänapäeva mõttes terror," ütles ta.

Anna-Maria sõnul oli arstidel suhtumine, et üks laps ette või taha. "Mu ema-isa ikka veel, nüüd siis juba 38 aastat hiljem, see on neil nii sügavalt sees, et nad ei saanud seda tol korral läbi elada ja nad ei saanudki tuge," ütles ta.

Rein Veidemann lisas, et pühenduski pärast ühe lapse surma täielikult Anna-Mariale. "Me saime sellest üle, aga alateadvuses see arm istub ja mingil hetkel lööb välja. Võib-olla see avaldub selles, et me oleme kogu aeg oma Anna-Maria pärast mures," avaldas ta.

Anna-Maria lisas, et imetleb oma isa väga. "Ta on mulle läbi elu toeks olnud, mind kasvatanud, mind aidanud. Loomulikult on ka ema seda teinud, aga isa on olnud meil kodus ka see perenaine, tema õlul on see kõik olnud," tunnistas naine.

Keskendub kirjutamisele

Rein ise oma isa ei tunne, selle teadmise viis tema ema endaga hauda kaasa. "Annat häirib see eriti. Eks see ole järjekordne arm, mis meil on sees," ütles Veidemann, keda kasvatas papsiks hüütud kasuisa.

Mehe sõnul ei osanud ta emalt oma juurte kohta küsida. "Ma olin teadlik, et mul on isa, mul on paps, kes pere hoiab. Mul oli õde, pere ja suguvõsa. See ei vaevanud mind, kuni ükskord ise küpse täiskasvanuna mõtlesin, et oleks olnud huvitav teada, kus see bioloogiline algus on, aga nii ta on jäänud," ütles mees.

Emaga polnud Veidemannil liiga soe suhe. "Meil oli karge suhe, nunnutamist ja sossutamist, sellist emotsionaalset, nagu tänapäeval kujutad ette, et oh my god, mu kallis ja armas, meie peres seda üldiselt ei olnud. Aga samal ajal oli väga selge hoidmine ja hoolega ümbritsemine, hool-hool-hool," meenutas Veidemann.

Anna-Maria lisas, et tema ema Andra väga nunnutab tema poega Henrit. "Tänapäeva vanaemad on kindlasti teistmoodi kui omal ajal," arutles ta.

Samas kinnitas Rein Veidemann, et samas polnud tema lapsepõlvekodus mingit karistamist. Isegi pärast suuri pahandusi. "Ühe valmiva korrusmaja katuselt ma viskasin alla kõrvitsa, aga ei arvestanud trajektoori ja see lendas keskpingekaablitesse, mis olid posti otsas ja kogu Rääma oli pime," meenutas Veidemann üht sündmust.

See oli ka esimest ja viimast korda, kui ta miilitsasse sattus. "Ema ja paps tulid mind ära korjama ja ma mõtlesin, et nüüd on küll keretäis soolas. Nad ei öelnud ühtegi sõna," kirjeldas Veidemann.

Veidemanni ema ja paps aitasid kaasa poja lugemishuvile, tuues kodusesse raamaturiiulisse erinevaid raamatuid. "Ma ei ole sinivereline, võiks öelda. Ma ei ole kirjanike või kirjanduskalduvustega perekonnast, kus oleks eeldus, et see nii läheb," ütles Veidemann, et perekond tundis suurt rõõmu, kui ta lõpuks filoloogia eriala valis.

Eelarvamused nimega

Nii Rein kui ka Andra on olnud tihedalt seotud poliitikaga ning see on üks põhjusi, miks tütar Anna-Maria oma ajakirjanikutööd tehes ainult Makko perenime kasutab. "Ma toetan seda, et ta oma autorinimega esineb, sest meil on seda kibedat kogemust olnud, et meie nimed käivad Annal ees," ütles Veidemann.

Veidemanni sõnul on see olukord huvitav, kus vari käib inimesest ees. "Sa pead kogu aeg võitlema sellega," ütles Veidemann, et teda sõimatakse siiamaani kommuks või abikaasa Andrat seostatakse Edgar Savisaarega. "See on olnud tütrele taak, ma austan teda ja saan tast aru, aga mis ma teha saan. Meie oleme tal ees olnud, meie oleme tema vanemad," ütles Veidemann.

Anna-Maria tunnistas, et on pidanud oma ametiredelil vanemate tõttu võitlust pidama. "Ma ei saa nimesid nimetada, aga on olnud väga konkreetseid juhtumeid, kus sellepärast, et minu vanemad või nende poliitilised vaated ei sobi, siis ükskõik, milline mina isiksusena olen, ma ei ole sobinud või minusse on vastavalt suhtutud. Mind on isegi alandatud ja väga-väga sügavalt solvatud," avaldas Anna-Maria.