Dido esineb esimest korda Baltikumis

Dido, kelle tuntuimate hittide hulka kuuluvad näiteks "Here With Me", "White Flag", "Life For Rent" ja "Thank You" jõuab oma eelmisel aastal ilmunud viiendat stuudioalbumit "Still On My Mind" tutvustama ka Lätti.

Dido muusika on ilmunud viiel stuudioalbumil, ta on müünud üle 40 miljoni plaadi ja võidutsenud mainekate auhindade jagamisel nagu näiteks Brit Awards, MTV Europe Music Awards ja Ivor Novello Awards. Sigulda kontserdil kuuleb tema kõigi aega parimaid lugusid ning ka värskeimat loomingut albumilt "Still On My Mind".

Dido Armstrong sai lapsepõlves tugeva muusikahariduse ning hiljem vajaliku lavakogemuse lauldes taustvokaali oma venna Rollo bändis Faithless. Bändis laulmise kõrvalt said 1990ndate teises pooles kirjutatud esimesed lood Dido debüütalbumile "No Angel". Album ilmus USA-s 1999. aastal ning Euroopas 2001. aastal. Dido tuntusele USA-s aitas suuresti kaasa teleseriaal "Roswell", kus singel "Here With Me" teemaloona kõlas ning megahitiks sai. Sama lugu aitas Didol ka Euroopas tuntuks saada, kõlades romantilise komöödia "Love Actually" soundtrack'il.

Paljudele on Dido tuttav Eminemi megahitist "Stan" – Eminem kasutas oma loos osa Dido palast "Thank You". Tulemusena müüdi Dido esimest albumit "No Angel" üle 21 miljoni plaadi ja see oli väga edukas algus lauljanna soolokarjäärile.

Järgnes teine album "Life For Rent" (2002), millest sai samuti Briti üks läbi aegade enimmüüdud plaat ning seejärel tuuritas Dido ligi üheksa aastat üle kogu maailma. Pärast kahte järgnevat albumit – "Safe Trip Home" (2008) ja "Girl Who Got Away" (2013) otsustas naine pereelule keskenduda.

2018. aastal alustas ta uuesti muusika kirjutamist ja 2019. aastal ilmus värskeim album "Still On My Mind". "Ärkasin ühel hommikul ja tundsin, et tahan töötada oma venna Rolloga. Tema on põhjus, miks ma üldse lauljakarjääriga alustasin. Me toimime koos hästi ning naudime teineteise seltskonda. Tema perega aega veetes, koertega jalutamas käies ja muusikast ning maailmast rääkides see album sündiski," räägib Dido.

Dido viimastest suurtest kontsertidest on möödas 15 aastat "Aga usun, et tuur saab olema lõbus. Kavas on palju lugusid, mida inimesed teavad ja naudivad. Näiteks on mul ainult head mälestused seoses loo "Thank You" laulmisega. Kui sa laulad ja kogu publik laulab kaasa, siis see ongi parim tunne laval olles, midagi imelisemat ei ole olemas," sõnas ta.

Dido esineb Lätis, Sigulda lossis 27. juunil.