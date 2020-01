Eesti Laulu viljakaim produtsent: võtsin riski ja proovisin kas mul on annet

Eelmisel aastal pääses Reismann edasi kolme lauluga, sel aastal esitavad Eesti Laulul Reismanni produtseeritud lugusid Inger, Shira, Rasmus Rändvee ja Stefan. Hea laul peab Reismanni sõnul olema originaalne ja kaasahaarav. "Kui sa üks kord kuuled, tekib hea tunne ja tahaksid uuesti kuulda. Lisaks see peab artistile väga sobima," rääkis Reismann Raadio 2 saates "Hommik!".

Kõik neli lugu, mis sel korral võistlustulle asuvad, on Reismanni sõnul erineva näoga. "Mõttetu on saata kaht ühtesugust laulu Eesti Laulule. Pigem tee nii erinevast äärmusest kui võimalik ja siis on endal ka produtsendina põnev, et sa saad uusi stiile ja sounde avastada. Kui sa teed üht nišši, hakkab ühel hetkel igav," ütles ta.

Kuigi muusika on Reismanni terve elu saatnud, on mees õppinud Amsterdamis ja Rotterdamis hoopis ärindust. "Tegelikult mulle see valdkond ja töö väga meeldis, aga töökestvus oli selline, et olid väga pikad päevad. Ma arvan, et kaheksast kella kaheksani võis olla normaalne," ütles ta.

Ühel hetkel mõistis Reismann, et kui kraad on käes, võib ta proovida täiskohaga produtsenditööd. "Ma mõtlesin, et mul on ülikoolikraad käes, et ma võin alati sinna teele tagasi minna, aga siis ma võtan ühe riski ja proovin aasta aega, kas mul on tegelikult annet ka produtseerimises," selgitas Reismann.

Ärimaailma tagasiminemist Reismann ei välista, kuid praegu on ta pühendunud täielikult muusikale. "Muusika backround on terve elu minuga kaasas käinud. Esimesest klassist läksin kellasi mängima, siis läksin kitarri mängima, laulsin poistekooris, olin muusikaklassis ja muusikakoolis," selgitas ta.

Viiendas-kuuendas klassis hakkas Reismann ise lugusid kirjutama. "Kui muusikat kuulasin, kuulasin süstemaatiliselt, et mis mulle mingis loos meeldib või ei meeldi. Ma teadsin kogu aeg, et mulle meeldib väga muusikat kirjutada, pigem oli see minu jaoks hobi," ütles ta.

Reismanni sõnul ei piisa loo eduks heast ideest, mistõttu hakkaski ta laule produtseerima. "Ma teadsin kogu aeg, et ma oskan muusikat kirjutada, aga kui sa tahad, et su laul kõlaks hästi, siis sa pead oskama seda ka produtseerida," selgitas ta.

Kuigi Reismanni edulugu on võrreldud Sven Lõhmuse omaga, ei näe produtsent suurt sarnasust nende muusikakeelel. "Ma helikeeleliselt ei ütleks, et mul on temaga väga palju sarnast. Võib-olla kvantitatiivselt on väike sarnasus," arutles Reismann.