5miinust ja Wateva esinevad Simple Sessioni järelpeol

Tänavu 20. juubelit tähistav ekstreemspordivõistlus Simple Session korraldab 7. veebruaril Kultuurikatlas Live Night peo, mille peaesinejad on 5miinust ja Wateva.

"Järelpidude puhul on oluline, et esineja suudaks hoida laval üleval Simple Sessionile omast energiat. Wateva ja 5miinust on minu meelest hetkel ainsad, kes oma muusika ja lavalt publikusse kanduva energiaga ka välismaa publiku pahviks löövad," kommenteeris Simple Sessioni järelpidude korraldaja Philip Nikolajev peaesinejate valikut.

Euroopa suurim ekstreemspordivõistlus Simple Session esitleb Live Night peoformaati teist korda. Uus toimumiskoht Kultuurikatel annab korraldaja sõnul ka vabamad käed atraktsioonide ehitamiseks, mis toetavad võimsat tehnilist produktsiooni.

Lisaks 5miinusele ja Watevale astuvad pealaval plaadimasinate taga üles ka Curlykills ja Muul. B-lava programm avalikustatakse peatselt.

Simple Session Live Night toimub reedel, 7. veebruaril algusega kell 22.00 Tallinnas Kultuurikatlas ja on osa Simple Sessioni ametlike järelpidude programmist.