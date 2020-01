"Tõe ja õiguse" suurimast Oscari-konkurendist valmib teleseriaal

Seriaalitiimi kaasatakse ka tunnustatud režissöör Adam McKay, kes aitab paljuräägitud filmi teleekraanile tuua. McKay on auhinnatud teleseriaali "Succession" taga ning tema käe all on valminud ka draamakomöödia "The Big Short", mille peaosas olid Christian Bale ja Steve Carell, vahendas Independent.

"Parasiit" on filmiaasta räägituim võõrkeelne linateos, mis võitis Kuldgloobuse ning tüürib nüüd Oscari suunas. Lisaks on teos võitnud Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa.

Seni pole teada, mis on seriaali sisu ning kas lugu hakatakse jutustama sealt, kus film lõppes. Seriaal valmib koostöös filmistuudioga CJ Entertainment, mis oli ka filmi tootmise taga.

"Parasiidi" seriaali õiguste eest võitlesid nii HBO kui ka Netflix.

"Parasiit" on Bong Joon-ho seitsmes mängufilm, mis on saanud nii publiku kui ka kriitikute sooja vastuvõtu. Tema filmide seas on veel draamamüsteerium "Mother", draamakomöödia "Barking Dogs Never Bite" ja ulmedraama "Okja".