Sia avaldas uue loo "Original"

Sia seni viimane sooloalbum "Everyday Is Christmas" ilmus 2017. Pärast selle avaldamist on ta teinud koostööd lahkunud Scott Walkeriga filmi "Vox Lux" heliribal ning andnud välja koostööalbumi "LSD" Diplo ja Labrinthiga. Möödunud aastal avaldas ta koos produtsendi ja räppariga 88-Keys loo "That's Life", kus teeb kaasa ka lahkunud Mac Miller, vahendab Pitchfork.

"Dolittle'i" peaosas mängib Robert Downey Jr. ja see jõuab kinodesse 17. jaanuaril.