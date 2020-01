Ruslan Trochynskyi: olen kõiki Svjata Vatra lugusid katsetanud tütre Rute peal

Ruslan Trochynski kinnitas, et ta on kõik Svjata Vatra lood oma tütre Rute peal läbi katsetanud. "Ma laulsin talle õhtuti tunde, kui ta pidi minema magama," sõnas ta ja lisas, et samamoodi laulsid temale nii vanaema kui ema. "Nii ma laulan ka oma kõigile lastele, aga nad kuulevad lapsed juba ka seda, kuidas Rute laulab."

Tütar Rute Trochynskyi kinnitas, et ka tema tahab tulevikus muusikuks hakata. "Ma olen alati sellest unistanud ja ma ei näe enda tulevikku teistsugusena, tahan olla laulja, viiuldaja ja teha bändi," mainis ta ja tõi välja, et ta on tegelikult juba lapsest saati Svjata Vatras laulnud.