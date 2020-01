Mark Soosaar: peame vaatama Eestit suures pildis, me ei saa elada üksikul saarel

Mark Soosaare jaoks on 2020. aasta alanud töökalt. "Kui sa oled väiketalunik ja sul on lambad, kitsed, kuked ja kanad, siis aasta esimene päev läheb ikka maatööde peale," sõnas ta ja mainis, et seda ütles ka tema isa, et esimesel jaanuarikuu päeval tuleb tõsiselt tööd teha, sest siis tuleb töökas aasta.

"Mulle läheb kõige rohkem korda see, et me vaataksime Eestit suures pildis kogu maailma kontekstis, me ei saa elada üksikul saarel, kus on oma põhimõtted ja ilma liitlasteta," ütles Soosaar ja nentis, et kuigi ta eriti palju uudiseid ei loe, siis ta kuulab igapäevaselt Vikerraadiot. "Ma olen Vikerraadio uudistega üldiselt rahul, vahel pahandan ka, kui nimesid valesti hääldatakse või miljonitest miljardeid tehakse, aga kõik me eksime vahel."

"Selle pärast me Pärnus uue kunsti muuseumit teeme, et tuua Eestisse ka seda taset kohale, mis maailmas valitseb, ja selle pärast ka Pärnu filmifestival toimub tänavu 34. korda, et meie dokumentalistid näeksid ja elaksid sellel tasemel, nagu maailm elab," mainis ta ja nentis, et praegusel hetkel on seal veel väga suur arenguruum veel.

Eesti filmikunstis teeb Soosaarele heameelt see, et filmitootmine on taastunud ja toodetakse palju filme. "Ainult võistluses on võimalik kõrgemat taset saavutada, me ei ela enam Stalini režiimi ajal, kus otsustati, et tehakse ainult 12 filmi, sest mida vähem tehakse, seda paremad nad on," ütles ta.