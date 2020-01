Matz Topkin rollist Tommy Cashi videos: sõpradega naljatasime juba ammu, et millal ta mind kutsub

Parasportlane Matz Topkin kinnitas, et ta pidi juba noorest peale kogu aeg leiutama erinevaid mooduseid, kuidas igapäevaseid asju teha. "Näiteks hambaid pesta või süüa," tõi ta välja ja kinnitas, et tegelikult saab ta ikkagi praktiliselt kõigi asjadega hakkama. "Mõni asi võtab võib-olla kauem aega, aga kõik saan tehtud, kingapaelte sidumine on see asi, mis mul väga hästi ei õnnestu."

Samuti kinnitas Topkin, et suvistel perioodidel saab ta väga hästi kõigega ise hakkama, sest saab kanda lühikesi pükse ning jalaproteesi kerge vaevaga ise külge panna, aga külmemal ajal on juba raskem. "Kui on vaja pikad püksid jalga saada, siis on lihtsalt see, et mul võib kuluda viis minutit lihtsalt selle peale, et püksid üles tõmmata või kas on keegi, kes saab mind aidata."

Möödunud aastal osales Matz Topkin ka Tommy Cashi loo "Sdubid" muusikavideos, kuid ta kinnitas, et nad viskasid selle üle nalja juba aasta enne videosse kutsumist. "Tommy Cashi videotes on alati huvitavad inimesed ja me sõpradega omavahel naljatasime, et millal ta nüüd minu kutsub," ütles ta ja selgitas, et videos on tema külge monteeritud mehaaniline käsi, mis on tegelikult arvutitrikk. "Tegelikult õmmeldi mulle nukukäsi särgi külge ja pärast arvutis tehti sellega need trikid."

"Eesti tänavatel üritavad inimesed teha nägu, et kas mind ei ole olemas või et nad ei pane tähelegi, et mul midagi on, see on väga naljakas, nagu ma ise ei teaks, et mul käsi pole ja et ma parajalt lonkan," mainis Topkin ja kinnitas, et tema viskab enda puude üle ainult nalja. "Ma ei näe põdemiseks põhjust."