Galerii: Teadussaates "Rakett 69" astuvad võistlustulle 15 noort

"Rakett 69" alustab täna võistlust, mis päädib finaaliga maikuus, kus vastamisi lähevad kaks kõige nutikamat, osavamat ja strateegiliselt küpsemat noort. 10 000eurose teadusstipendiumit lähevad püüdma 15 noort teadushuvilist, kes saates hakkavad võistlema nii meeskondlikult kui ka individuaalselt. Teeme tutvust kolme meeskonna ja nende liikmetega.

PUNASTE VÕISTKOND

Stein-Marten Pool (18, Pärnu Koidula Gümnaasium)

Stein-Marten on saate kõige pikem võistleja, pikkus on tulnud talle abiks ka võrkpalli mängides. Samuti on ta kõva käsi mõttemängudes, Stein on Eesti meister nii males kui ka sudokude lahendamises. "Ma olen väga võistlushimuline inimene ning olen palju võistelnud nii võrkpallis, males kui sudoku lahendamises."

Uku Andreas Reigo (16, Miina Härma Gümnaasium)

Uku Andreas on suur keemiahuviline ja saavutas 9. klassis üle-eestilisel keemiaolümpiaadil esikoha, kuid tema sihid on veelgi kõrgemal. "Minu suur soov on lahendada jätkusuutliku energeetika probleem. Selleks võidan ma Rakett69!" Lisaks tegeleb Uku vibulaskmise ja rahvatantsuga ning hoolitseb kodus mitmepealise hobusekarja eest.

Riko Piirisild (17, Hugo Treffneri Gümnaasium)

Riko on laia kogemustepagasiga noor, kes tegeleb nii bridži, näitlemise, väitlemise, stand-up komöödia, teadusteatri kui ka kokkamisega. "Ma olen kõige energilisem ekstravert, keda te üldse kunagi näinud olete." Ta loodab, et need erikülgsed kogemused tulevad kasuks nii meeskonnatöös kui ka tulevikus füüsika õpetaja ametis.

Liis Siigur (16, Miina Härma Gümnaasium)

Liis on osalenud kõikvõimalikel loodusteaduste olümpiaadidel ja nüüd tahab ta oma teoreetilised teadmised praktikas proovile panna ning lisaks ära teha ka oma õele Kadile, kes võitis Rakett69 8. hooaja. "Ma tahan saada geenitehnoloogiks ning minu unistus on ravida mõni seni ravimatu raske geneetiline haigus."

Saale Pärn (18, Nõo Reaalgümnaasium)

Saale on innustunud putukatest, aga tema hobide hulka kuulub ka lugemine ja astronoomia. "Ma arvan, et putukad on meie tulevikutoit, sest inimesi on planeedil üha rohkem ja toitu ei tule ju suvalisest kohast." Ta tahab Raketi pardal näidata, et ettevõtlikkus on kõige olulisem ja see viib kaugele!

SINISTE VÕISTKOND

Vootele Mets (17, Saaremaa Ühisgümnaasium)

Vootele hoiab saates saarlaste lippu kõrgel ja tahab oma muheda olekuga ka teisi inspireerida teadusega tegelema. Ta on osalenud erinevatel olümpiaadidel ning loodab sellega teiste ees edu saavutada. "Ma olen väga laia ampluaaga ja see tuleb minu tiimile kindlasti kasuks."

Darja Gužovskaja (17, Kohtla-Järve Gümnaasium)

Darja tegeleb akrobaatilise rühmvõimlemisega ja mängib bändis kitarri ning laulab. "Mina tahan Raketis esindada oma kodumaakonda Ida-Virumaad ja näidata, et tegelikult leidub ka meie regioonis särtsakaid, tublisid ja huvitavaid noori." Darja unistab tulevikus saada arhitektiks.

Ilona Tamm (17, Tartu Ülikool)

Ilona toetab siniste meeskonda bioloogiateadmistega. "Ma olen 17-aastane ja õpin Tartu Ülikoolis bioloogiat, sest läksin kuueaastaselt kooli ja tegin ühe suvega seitsmenda klassi ära." Lisaks on Ilona liitunud rändava bioloogia klassiga, et näidata gümnaasiumites laboritööd. Talle meeldib mängida golfi ning teha käsitööd või aiatöid.

Siim Ilves (20, Cleveroni Akadeemia)

Siim on suurte unistustega noormees, kes suudab käigu pealt genereerida palju ideid ja võimalikke lahendusi, mis võiks meeskonda ülesannete lahendusel edasi aidata. "Ma tahan teha insenerina inimeste elu lihtsamaks."

Kaarel Vesilind (20, Tartu Ülikool)

Raketis osalemine on Kaarli jaoks lapsepõlveunistus ning ta plaanib seda võimalust kindlasti ära kasutada. Ta huvitub geograafiast ja informaatikast ning soovib tulevikus need kaks teemat kokku viia, et luua innovaatilisi kaarte. Suure osa oma ajast veedab ta looduses orienteerudes. "Ma tegelen tipptasemel orienteerumisega ja olen tulnud 28 korda Eesti meistriks."

ROHELISTE VÕISTKOND

Ott-Kaarel Vään (18, Tallinna 21. Kool)

Ott-Kaarel on ettevõtlik noor, kes asutas kohukeste tegemise õpilasfirma Glaze ning laiendab aina firma tegevust. "Kuna ma olen mänginud 14 aastat jalgpalli ja olen hetkel oma firmas finantsjuht, siis suudan väga hästi teha meeskonnatööd, leida inimestes potensiaali ja seda rakendada." Ott on võtnud endale kindla sihi tulla Rakett69 10. hooaja võitjaks.

Laura Martinson (18, Hugo Treffneri Gümnaasium)

Laura unistab lennujuhiks saamisest ja paistab silma sportlike huvide poolest, nimelt harrastab ta sulgpalli ja ratsutamist. Tema tugevuseks on kiire loogiline mõtlemine. "Ma tahan siin võistlusel kindlustada endale ülikoolikoha."

Kaur Veere (17, Hugo Treffneri Gümnaasium)

Kaur on väga hea ruumilise mõtlemisega ning suudab kiirelt keerulisi ideid visualiseerida. Tema jaoks on oluline saada aru, mis on valemi taga. "Ma tulen talvepealinnast Otepäält ning samal ajal, kui teised suusatasid, õppisin mina teadust ja tegin kodus tööd."

Helena Jäe (20, Cleveroni Akadeemia)

Helena on suur robootikahuviline ning tänu programmeerimisele suudab ta kiirelt tulla loogilistele lahendustele. "Ma tahan luua autonoomse roboti, mis puhastab ookeani. Ja sellest prügist, mis ta korjab, teeb endale kütust."

Toomas Roosma (17, Hugo Treffneri Gümnaasium)

Toomasele pakuvad huvi suured andmemassiivid ja numbrid. Näiteks on ta võitnud üle-euroopalise statistikaolümpiaadi. "Ma olen aastaid tegelenud lingvistikaga ja see on andnud mulle suurepärase loogilise mõtlemise. Ma suudan näha keerulised mustrid hästi kiiresti läbi." Toomas unistab tulevikus arendada IT valdkonda.