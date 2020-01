Soomlane Sami Koski kogub Silja Line'i laevadega seotud esemeid

Sami Koski veidra huvi põhjuseks on see, et teda on juba aastaid huvitanud Silja Line'i ajalugu. "Nii olengi kogunud andmeid ja materjale ning reisinud tihti," mainis ta ja selgitas, et on Silja Line'i laevadega reisinud kokku 360 korda. "See huvi on mul olnud poisikesest peale, esimesel laevareisil käisin 12-aastasena, see oli Viking Line'i Rosella ja tagasi tulime Viking Line'i Kalypsoga."

Ühel hetkel hakkas Koskil kogunema erinevaid Silja Line'iga seotud esemeid ning seetõttu otsutas ta ka enda kodu samas stiilis kujundada. "Nüüd on neid asju pea igas toas," ütles ta ja rõhutas, et elamine võiks suurem olla, sest kappides on palju asju, mida pole veel välja pandud. "Mulle pakuti ükskord ka mullivanni, aga pidin tõdema, et see ei mahu ära."