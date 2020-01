Suri ansambli Rush trummar Neil Peart

"Suurima kurbuse ja südamevaluga jagame traagilist uudist, et teisipäeva (7. jaanuaril, toim.) lahkus meie seast sõber, hingesugulane ja 45 aastat bändis trummer mänginud Neil Peart, kes kaotas oma kolm ja pool aastat kestnud võitluse ajuväiga," kirjutas ansambel oma sotsiaalmeedias.

Muusikaväljaanne Rolling Stone valis Neil Pearti kõigi aegade parimate trummarite tabelis neljandale kohale, vahedas BBC. Ta oli tuntud oma eriti suure trummikomplekti ja tehnilise täpsuse poolest.

Neil Peart liitus ansambliga Rush 1974. aastal ning salvestas koos laulja-bassist Geddy Lee ja kitarrist Alex Lifesoniga sellised tuntud lood nagu "The Spirit Of Radio" ja "Tom Sawyer". 2013. aastal jõudis bänd ka Rock and Roll Hall of Fame'i. 2015. aastal lahkus Peart bändist pärast viimast tuuri, öeldes, et on aeg sellest mängust välja astuda.