Andrus Vaarik filmist "Jänespüks Jojo": väliselt mängitakse Hitlerit, seesmiselt Donald Trumpi

Andrus Vaarik kinnitas, et naeris kogu "Jänespüks Jojo" aja. "Mitte laginal, aga niiviisi jahmatades," sõnas ta ja mainis, et kui harilikuid ei saa ameeriklased Euroopa teemadega hakkama, siis antud juhul on kõik väga hästi õnnestunud. "Ta on umbes sarnane film nagu Tarantino "Vääritud tõprad", kus tehakse ikka nii üle võlle roppu ja küünilist musta huumorit teise maailmasõja arvel, ma ei tea, kas Saksamaal sellist filmi näidatakse."

Samuti tõdes ta, et kuigi väliselt mängib filmi režissöör Taika Waititi Hitlerit, siis sisemiselt kehastab ta ikka Donald Trumpi. "See väike Joseph kehastab minu arust Ameerika rahvast praegu," mainis ta ja tõi välja, et eestlased on elanud samasuguses süsteemis. "Ta näitab hästi, mida üks demagoogiline diktaator suudab rahvaga teha, sa ei kujuta isegi ette, kui tubli pioneer ma olin."

"Ma vaatasin, kui kaugele nad suudavad filmis minna, ja nad julgevad ikka väga kaugele minna," nentis ta ja rõhutas, et sakslased tunnevad siiamaani kollektiivset kohustuslikku süüd, mida nad toona Euroopas tegid. "Võib-olla see on hea, et nad seda meeles peavad."

"Näiteks Sam Rockwell mängib siin eriti jälki kuju ja see on tal geniaalne oskus, kuidas ta mängib selliseid värdjaid, tülgastavaid inimesi, kellele sa filmi lõpuks hakkad kaasa tundma, sa kuidagi saad aru, et ta ei ole süüdi, ta ei taha olla selline, aga aeg, olud ja kasvatus on teda selliseks muutnud," ütles Vaarik ja lisas, et Scarlett Johansson mängib samuti mõnuga. "Nad on usaldanud režissööri, ma näen seda rõõmu, nad ei pea midagi näitama ja alla kriipsutama, vaid lihtsalt naudivad."