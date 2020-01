Franz Malmsten Arnold Tali rollist: vaatasin Arnot kui oma isa

Malmsten kehastub "Talves" Arnold Taliks, Arno pojaks. "Eks ma vaatasingi selle pilguga, et ta on mu isa. Kui ma mõtlen enda isale, olen ma temalt midagi üle võtnud, liigutusi ja maneere. Ma mõtlesin nüüd ka sellele, et ma pean vaatama teda kui oma isa," arutles Malmsten ETV saates "Terevisioon".

Saara Nüganen kehastab täiesti uut tegelast Selma Ollepit. "Ma olen selline tegelane, kes natuke kütab vahtu üles. Natuke intrigant, see on halvamaiguline sõna, aga talle meeldib niite tõmmata, et kuskilt hakkaks doomino kukkuma," selgitas ta.

Mõlemad näitlejad usuvad, et "Talve" toob ekraanile tagasi tunded, mida tekitas ka 1969. aasta film "Kevade". "Põhimõtteliselt on ikka samamoodi, lihtsalt on muutunud need, kelle poole mingid tegevused toimuvad. On ikka, et Toots ja Tali võitlevad armastuse nimel ja kemplemised on samad," tõdesid noored näitlejad.

Filmi tegevus toimub aastal 1942, mil Eestis oli Saksa okupatsioon. "Kombestik oli, mis nõudis harjumist, aga platsil, kui on kostüümid, mundrid ja autod, elad sisse, ajad selja sirgemaks," rääkis Nüganen.

Malmsten lisas, et tema käis ajastu kombeid õppimas lausa sõbra juures. "Ma pidin ikka kõvasti uurima, et saada samale lainele," ütles ta.

"Talve" on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas. Filmi stsenarist on Martin Algus.

"Martin Algus kirjutas ikkagi täitsa oma loo. Ta on Talve ainetel, ta on ikkagi teinud sellest oma asja. See pole üks ühele raamatuga, aga ta on inspireeritud sellest," selgitasid Malmsten ja Nüganen.