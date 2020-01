Läti Eurovisiooni eelvoorus kaotati poolfinaalid ja avaldati võistluslaulud

Tänavu korraldavad lätlased ainult ühe suure "Supernova" show, jättes ära kaks poolfinaali, mis varasematel aastatel on toimunud. Korraldajad põhjendasid otsust sellega, et liiga pikale ajale venitatud laulude kuulamine ja hindamine ületab juba inimvõimete piire, teatas Läti ringhäälingu LSM veebileht.

Sel aastal on teisiti ka laulude hindamissüsteem. Kuigi esialgu avaldati 26 võistluslaulu, siis žürii valib neist lõppvõistlusele kaheksa. Laulud on üleval LTV Supernova Youtube'i kanalil ning žürii peab hindama ka laulude populaarsust sellel platvormil. Televaatajad saavad laule hinnata alles finaalis.

Kaheksa edasipääsejat tehakse teatavaks järgmisel nädalal.

Võistluse võitja selgitatakse välja 8. veebruaril toimuval suurel võistlusel ning preemiaks on pääs Rotterdamis toimuvale Eurovisioonile.

"Supernovale" laekus kokku 126 laulu, neist edasi pääses 26.

Elizabeth Gaile " For You"

Liva "Not That Important To You"

Annemarija Moiseja "Undo"

Celeste "Like Me"

Ruta Kergalve "Izgaismots"

Laika Upe "All My Roads"

Audiokvartals "Connection"

Toms Kalderauskis "Be My Truth"

Markus Riva "Impossible"

Katrīna Bindere "I Will Break Your Heart"

Shanti "Voices In My Mind"

Madara "Maras zeme"

Samanta Tina "Still Breathing"

Sabine Bluma-Blumane "Beauty Will Save The World"

Maia "Make It Real"

Edgars Kreilis "Tridymite"

Katrīna Dimanta "Heart Beats"

Antra Stafecka un Atis Ievinš "Coming Over"

Aivo Oskis "Dive Deep"

Bad Habits "Sail With You"

ANNNA "Polyester"

Alise Haijima "Me Me Song"

DRIKSNA "Stay"

Miks Dukurs "I'm Falling For You"

Alekss Silvers "Again"

Signe and Janis "Inner Light"