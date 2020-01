Henry Kõrvits: hip-hop albumi kategooria kaotamine muusikaauhindadelt on suur aps

"Siin ongi suur-suur aps, ütleks mina selle kohta," arutles Kõrvits Raadio 2 saates "Reede hommik".

Kui teistes muusikažanrites valitakse välja aasta album, siis sel aastal on uuendusena hip-hopi ja popkategooriates esindatud ainult artistid. "Ma praegu ütleks, et hip-hopi albumeid ikka 15 tükki on päris kindlasti sel aastal välja antud," selgitas Kõrvits, et plaate, millele auhinda anda, on küll.

Kõrvitsa sõnul on otsus imelik ning tundub, et kategooriamuudatus on tehtud selleks, et premeerida artiste, kellel pole albumeid. "Asi ongi selles, et on olemas säravaid isikuid, kellel lihtsalt ei ole plaate," lausus ta.

Eesti fonogrammitootjate ühingu tegevdirektor Rauno Haabmets ütles ERR-ile, et võttes arvesse muusikaturu arenguid, kus üha rohkem väljastatakse singleid, mitte albumid, otsustati käesolevast aastast muuta mainitud kategooriate kandideerimistingimusi ja nimetust.

"Selle sammu eesmärk on laiendada pop ja hip-hop/rap/r'n'b kategoorias kandideerivate artistide hulka, sest lisaks albumi väljaandmisele saavad auhinnale kandideerida ka need Eesti artistid või ansamblid, kes on kandideerimise perioodil avaldanud vähemalt kolm singlit/fonogrammi," ütles ta.

Kategooriad ei kadunud tema sõnul ära, vaid nimetati ümber aasta popartistiks ning aasta hip-hop/rap/r'nb artistiks.

Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatuse liige Danel Pandre kirjutas Facebookis, et ühelgi vastavasisulisel arutelul pole korduvatele kutsetele vaatamata viibinud mitte ühtegi hip-hop skenet esindavat inimest. "Kohal olnud muusika valdkonda hästi tundvad inimesed pidasid õigeks muuta kaht kategooriat sarnaselt näiteks Brit Awardsile või Emmy galale, kus on aastaid tagasi loobutud albumi nõudest, kuna aina enam on artiste, kes teevad ainult singleid ja on loobunud albumite väljaandmisest," selgitas Pandre muutuse sisu.