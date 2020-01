Naistegelased olid peaosas 40 protsendis kassahittides, mis on senine rekord. Mehed olid peaosas 43 protsendil juhtudest ja ülejäänud filmides olid naised ja mehed peaosas võrdselt, vahendas BBC.

Uuringud viitavad aga sellele, et suure müügieduga filmides näeb endiselt vähe mustanahalisi ja rahvusvähemusi esindavaid naisi.

Naiste esindatus suurtel auhinnajagamistel on endiselt suures vähemuses. Eelmisel nädalal jagati Kuldgloobuste galal välja parima režissööri tiitel Sam Mendesele, kes võistles selles kategoorias nelja teise mehega. Ka Briti filmiauhindade BAFTA tänavuses nimekirjas pole esindatud ühtegi naisrežissööri, seda juba seitsmendat aastat järjest.

Filmikriitik Rebecca Harrison ütles, et uuringute tulemus on suurepärane uudis superstaaridest valgenahalistele näitlejatele nagu Brie Larson, Angelina Jolie, Renee Zellweger, Scarlett Johansson ja Margot Robbie, kes kõik pälvisid sel nädalal ka BAFTA auhindade nominatsioonid. Ta lisas, et rahvusvähemusi esinevate naiste olukord on siiani väga halb.