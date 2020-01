Listeeriabakteri seljatanud pere: Danieli ellujäämine on ime

Listeeriabakteri põhjustatud tüsistustest ning enneaegsetest sündidest tuleb päevavalgele aina enam uusi juhtumeid. "Ringvaate" poole pöördusid üheaastase Danieli vanemad ning rääkisid loo raskest, kuid õnnelikult lõppenud listeeriajuhtumist. Kuigi pole teada, kas M.V.Wool on Tatjana juhtumiga seotud, loodab perekond, et ehk on neil soov neid siiski aidata.

Mõned kuud enne väikese Danieli sündi ei aimanud veel keegi, millised katsumused peret ees ootavad. Poisi ema Tatjana oli hea tervise juures olev noor naine – ta jälgis oma toitumist ning ei teinud menüüs suuri muudatusi. "Ainuke asi, mis oli teistmoodi – ma tarbisin rohkem kitsepiimatooteid," meenutas naine ning lisas, et kala ja muid lihatooteid sõi ta nii nagu alati.

Kõik oli hästi kuni 23. rasedusnädalani, mil Tatjana tervis järsult halvemaks muutus. Kolmandal haiguspäeval tuli kutsuda kiirabi. "Arst kahtles, et tegu võib olla veremürgitusega. Ta võttis vereproovi ja ootasime kolm päeva, et teada saada, millega on tegu on. Siis nad ütlesid – jah – see on listeeria."

Päeval, mil Daniel ilmale tuli, oli rasedus kestnud vaid 25 nädalat. Tol hetkel kaalus poiss 830 grammi. "Ta oli hästi pisike ja hakkliha värvi, see oli hirmus," meenutas noor ema poja riskantset ilmaletulekut. Danieli ellujäämine on ime. Peale sünnitust võitlesid mõlemad, ema ja poeg, oma elude eest ning veetsid esimese nädala üksteisest eemal, erinevates haiglates.

Haiglasse sattumise hetkel ei olnud bakteri päritolu tuvastamine prioriteet. "Kõige tähtsam oli see, kas ravi toimib või ei toimi," selgitas Danieli isa. Tatjana kehas pesitsenud bakteri leidmise hetkel ei olnud Eestis listeeriapuhangut, seega ei säilitatud ka proovide tulemusi. Praegu on tulemuste puudumise tõttu bakteri tuvastamine võimatu.

Tänu ema ja isa suurele hoolele kosus poiss nii jõudsalt, et sai arstidelt loa oma esimene sünnipäev kodust väljas pidada. Daniel on küll elu ja tervise juures, kuid teda ootavad veel ees kaks operatsiooni. Kuigi pole teada, kas M.V.Wool on Tatjana juhtumiga seotud, loodab perekond, et ehk on neil soov siiski aidata.

"Võib-olla soovivad nad kõige selle negatiivse taustal teha midagi head teha. Me vajame kindlasti lisatoetust protseduuride tegemiseks ning lapsega kauem kodus olemiseks," selgitas Tatjana, sest Danieli täielik taastumine vajab järelravi ja kõikide järelprotseduuride eest haigekassa ei tasu.