Selgusid Eesti Muusikaauhinnad 2020 nominendid

Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatuse liikme Indrek Sarrapi sõnul on Eesti Muusikaauhinnad iga-aastane muusikute suursündmus, mistõttu on rõõm, et aasta-aastalt on üha rohkem tiitlile kandideerijaid ning nominentide seas tõusevad esile enim uued tulijad.

"Sel aastal oleme nominatsioonide osas ääretult põnevil, kuna nimekirja ei domineeri üks kindel artist. Enim nominatsioone on võrdväärselt kogunud ka artistid, kes esindavad pigem neid žanre, mida igapäevaselt raadiost ei kuule," sõnas Sarrap.

Kõige rohkem nominatsioone on tänavu kogunud artistid Anna Kaneelina, nublu ja Rita Ray. Muusik Anna Pärnoja ehk artistinimega Anna Kaneelina jahib omanimelise debüütalbumiga võitu kategooriates Aasta Alternatiiv/Indie-album, Aasta Debüütalbum, Aasta Naisartist ja Aasta Album. Möödunud aasta meesartist nublu on seekord samuti nomineeritud Aasta Meesartist ja Aasta Hip-Hop/Rap/R'n'B Artisti kategoorias, lisaks püüab ta tiitlit lauluga "für Oksana" ka kategooriates Aasta Muusikavideo ja Aasta Parim Laul.

Sarrap nentis, et tänavuste nominatsioonide seas on kõige üllatuslikum vaid paar kuud tagasi debüütalbumi "Old Love Will Rust" avaldanud Rita Ray, kes kandideerib muusikaauhindade tiitlile nii Aasta Popartisti, Aasta Debüütalbumi, Aasta Naisartisti kui Aasta Albumi kategooriates. "Kristi Raias ehk artistinimega Rita Ray on Eesti soul-laulja ja helilooja, kellest paljud ehk veel kuulnud ei ole, kuid kelle tegemisi tasub kindlasti jälgida."

Võrdselt kolme nominatsiooniga järgnevad Eesti Muusikaauhindadel erinevates kategooriates Põhja Konn ja reket.

Muusikaauhindade galal antakse üle ka auhind Panus Eesti Muusikasse, millega tänatakse artisti või ansamblit, kes on märkimisväärselt arendanud ja edendanud Eesti muusikat. Auhinna saaja selgub Eesti fonogrammitootjate ühingu liikmete otsusega.

Tänavused nominendid selgitas välja Eesti fonogrammitootjate ühingu kokku kutsutud ligi 160-liikmeline žürii, mis koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest inimestest, kelle seas on nii artiste, fonogrammitootjaid, kontsertide korraldajaid, muusikaajakirjanikke, diskoreid kui ka artistide agentuure.

Eesti Muusikaauhinnad 2020 toimub 24. jaanuaril Saku suurhallis. Õhtut juhib Trad.Attack! ning üles astub 20 artisti. Teiste seas esinevad erishow'dega Trad.Attack!, Liis Lemsalu, STEFAN, 5MIINUST, Gram-Of-Fun, villemdrillem. Esinejate nimekiri täieneb veelgi.

Nominendid (tähestikulises järjekorras):

Aasta Jazzalbum

Joel Remmel Trio - Sharp

Kadri Voorand - In Duo with Mihkel Mälgand

Raul Vaigla - A Better Place

Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album

Black Bread Gone Mad - Ayibobo

OOPUS - Nõidus

RIFFARRICA - Riffarrica

Aasta Elektroonikaalbum

Bert On Beats - TEN

Joshua Stephenz - Joshua Stephenz

Misha Panfilov - Heli Maagia

Aasta Alternatiiv/Indie-album

Anna Kaneelina - Anna Kaneelina

Jan Helsing - Käed

Robert Jürjendal & Miguel Noya - The Power of Distance

Aasta Metalalbum

Goresoerd - Kain

Kannabinõid - 3

Metsatöll - Katk kutsariks

Aasta Rockalbum

Põhja Konn - Hetk. InSpereeritud Tüürist

Revals - Kirjutan Romaani

Vaiko Eplik - Sireleis

Aasta Popartist

Liis Lemsalu

Rita Ray - Old Love Will Rust

STEFAN

Aasta Hip-Hop/Rap/R'n'B Artist

nublu

reket - Kulutuli

YASMYN - SlowFall

Aasta Debüütalbum

Anna Kaneelina - Anna Kaneelina

Marianne Leibur - Marianne Leibur & Ansambel

Rita Ray - Old Love Will Rust

Aasta Naisartist

Anna Kaneelina - Anna Kaneelina

Liis Lemsalu

Rita Ray - Old Love Will Rust

Aasta Meesartist

nublu

reket - Kulutuli

Vaiko Eplik - Sireleis

Aasta Ansambel

Miljardid - Imeline

Põhja Konn - Hetk. InSpereeritud Tüürist

Revals - Kirjutan Romaani

Aasta Muusikavideo

NOËP - fk this up (feat. CHINCHILLA)

nublu x gameboy tetris - für Oksana

Tommy Cash - SDUBID

Aasta Parim Laul

Karl-Erik Taukar - Need read

Madison Mars - New Vibe Who Dis (feat. Little League)

NOËP - fk this up (feat. CHINCHILLA)

nublu x gameboy tetris - für Oksana

Puuluup - Kasekesed

Aasta Album

Anna Kaneelina - Anna Kaneelina

Kadri Voorand - In Duo with Mihkel Mälgand

Põhja Konn - Hetk. InSpereeritud Tüürist

reket - Kulutuli

Rita Ray - Old Love Will Rust

Aasta Klassikaalbum nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad

Aasta Heliloomingu Album, Aasta Sümfoonilise- või Lavamuusika Album

Heino Eller "Sümfoonilised poeemid"

Esitajad: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Aasta Koorimuusika Album

Ferenc Liszt Via Crucis / Arvo Pärt Sacred Choral Works

Esitajad: Eesti Filharmoonia kammerkoor, dirigent Kaspars Putniņš, Kalle Randalu (klaver)

Aasta Kammermuusika Album

Virmalised. Eesti klaverimuusika läbi sajandi.

Esitajad: Mihekel Poll, Age Juurikas, Irina Zahharenkova, Sten Lassmann, Marko Martin jt.