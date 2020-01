Koerajuht: narkokoerte väljaõpe tähendab kaks aastat järjepidevat tööd

Politsei saatis kolmapäeval pidulikult pensionile 7-aastase tööstaažiga vene jahispanjeli Daily, kes oli koos noore ametikaaslase, inglise springer spanjeli Cherryga külas "Ringvaate" otsestuudios. Koerajuht Rimma Soosaare sõnul on narkokoerte väljaõpetamine kaks aastat järjepidevat tööd ning koolitamisel vigasid tehes on tema sõnul väga lihtne ka koer n-ö ära rikkuda.

Daily oli 2015. aastal Põhja prefektuuri parim narkokoer. "See oli tema tippaeg. Oli palju avastusi ja palju tööd," rääkis Soosaar. Daily suurimate saavutuste hulka kuulub tema sõnul see, kui patrullpolitsei pidas kinni sõiduauto, kust Daily avastas 300 ecstasy-tabletti, mis olid peidetud seljakotti.

"Isik väitis, et tal ei ole passi. Aga pass oli rahakotis ja Daily võttis selle ka sealt välja, kus oli ka kanep ja veel ecstasy-tablette. Nii et Daily oli tubli." Soosaare sõnul on nad käinud ka koolides ja lasteaedades tutvustamas oma tööd ja näitamas, mida Daily-sugused koerad oskavad ning teevad.

Daily saab 11. jaanuaril 10-aastaseks, mis tähendab, et narkokoerana on ta töötanud pea kogu oma elu. Pärast pensionile jäämist jääb koer Soosaarele. "See on nagu oma laps."

Aprillis 3-aastaseks saav Cherry, kes Daily tööülesanded üle võtab, on Soosaare sõnul Dailyga võrreldes Duracelli-jänes. "Temaga on vaja kogu aeg tegeleda.

Narkokoerte väljaõpe Murastes kestab kaks aastat. "Pidev väljaõpe. See on kaks aastat järjepidevat tööd. See käib samm-sammult. Kõigepealt on mäng, sinna juurde tulevad jäljeõpetamised, esemete markeerimised ja edasi läheb juba narkoaine peale üle."

Narkokoerte tööpäevad on 12-tunnised. "Koer on minuga 12 tundi kaasas. Ta on bussis ja kui on vaja, siis ma teda ka kohe kasutan."

Soosaar rääkis, et suht kiiresti on võimalik koer n-ö ära rikkuda, kui midagi tema õpetamises valesti teha. "Aga koerajuhid teavad, kuidas mängida kutsikaga, kuidas teda koolitada."