Martin Šmutov ja Madis Veltman tutvustasid Aasta pressifoto nominente

Šmutov tõi näiteks välja Dmitri Kotjuhi töö Eesti esimesest naissoost rongijuhist.

"Selles töös oli sära, hoog ja kõik olulised võtmesõnad, mida eelmise aasta kohta alati kasutada ei saa. Aga selles pildis on selline väga vinge tunnetus. Kohe on aru saada, kellega on tegemist, mis kohaga on tegemist. See on Eesti esimene naissoost rongijuht," kirjeldas ta. "Selline ehedus tundub selles pildis olevat. Mulle see tõesti väga meeldis."

Krõõt Tarkmeele foto Silvia Ilvesest ja viimase noorimast lapsest. Autor/allikas: kuvatõmmis

Tänavu oli esimene aasta, kus osa võtsid ka ajakirjade fotograafid, märkis Veltman. "See on ilmselgelt veidi teine tase kui mõni uudisfotograaf, kes tulistab kõike puusalt," tõdes ta, viidates Krõõt Tarkmeele fotole Silvia Ilvesest ja viimase noorimast lapsest. Šmutov märkis, et sellel pildil on imelikud detailid – laps, avatud püksinööp jne –, mis kõik kokku mängivad. "Need annavad kokku väga ägeda terviku."

Andras Kralla pilt hooldekodust. Autor/allikas: kuvatõmmis

Andras Kalla pilt näitab aga Šmutovi sõnul hooldekodu lõbusamat poolt. "Seda kohta kujutatakse sageli kui väga masendavat. Olemusfotodes sageli see tonaalsus ongi väga masendav – nälgivad lapsed ja kõik, mis tekitab emotsiooni. See on toredam pool, et on ka sellist mängulisust. Natuke rõõmu kohas, kuhu – nagu sageli öeldakse – saadetakse inimest viimaseid tunde veetma."

Kõiki nominente näeb videoloost.

Parimad pressifotod selguvad 3. märtsil.