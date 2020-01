Briti kuningakoja fänn: Harry ja Meghani taandumine on suurim vapustus pärast Brexitit

Sussexi hertsog, prints Harry ja hertsoginna Meghan teatasid kolmapäeval, et loobuvad kuninglikus peres esindusrollidest ning hakkavad jagama elu Kanada ning Suurbritannia vahel. Briti kuningakoja fänn Kai-Ines Nelson märkis, et selle uudisega kaasnev segadus ja spekulatsioon on võrreldav Brexitiga.

Nelson rääkis, et Ühendkuningriigis kutsutakse seda sündmust Megxitiks ehk kõige suuremaks vapustuseks pärast Brexitit. "Ma arvan, et sellega seotud segadus ja spekuleerimine on täpselt sama suur. Ma usun, et me näeme päris mitu kuud kõikvõimalikku stsenaariumit, kuidas see võiks juhtuda, mis sellest võiks saada. Nagu see tänasel päeval ka Brexitiga on – palju kisa ja vähe villa."

Ta rääkis, et avalikkus ootas ilmselt neilt pisut teist tüüpi uudist. "Spekuleeriti, et nad on teise lapse ootel. Selles valguses nende avaldus kindlasti kõlas veel šokeerivamalt, et sealt ei tulnud sugugi seda, mida avalikkus oleks oodanud."

Põhjuseid ei ole vaja aga Nelsoni sõnul väga kaugelt otsida. "See on ikka seesama pärand, mille printsess Diana oma poegadele jättis – see vastuseis meediaga. Ka Diana oskas meediat suurepäraselt enda jaoks ära kasutada. Küll teda endale lähemale tõmmata ja küll temaga mängida teda eemale lükates ja süüdistades." Ta usub, et see on kadunud edasi ka tema poegadele.

Ta tõdes, et kõik arvasid, et Meghan on meediatähelepanuks valmis, aga tuleb välja, et selleks on vaja rohkemat kui tal seda varuks oli. Samas lisas ta, et see kõik on mõistetav.

"Me kõik soovime olla privaatsed, samas armastatud, hinnatud jne. See ei ole ainult Briti meedia, vaid ka USA, Kanada meedia on juba lahkamas seda, mis siis tegelikult saab, kes tegelikult kannab need kulud, millest nad ei loobu. Ilmselgelt nad ei loobu kõigist oma kuninglikest ülesannetest." Näiteks ei usu ta, et nad on valmis loobuma oma senistest turvameetmetest.

Põhilise osa nende sissetulekust moodustab prints Charles'ilt saadav elatis, märkis ta. Kahe printsi peale kokku on see ligi 5 miljonit naela.

"See ei olegi võib-olla nii suur summa, arvestades nende elustiili. Teisalt jälle nende ühine eeldatav varandus on ligi 30 miljonit naela. Kindlasti tulevad siia pärandused printsess Dianalt, nende vanaemalt. See raha kindlasti on olemas, aga arvestades nende luksuslikku elustiili, siis selle rahaga kaugele ei purjeta," tõdes Nelson.

Kindlasti ei loobu nad ka oma heategevuslikest organisatsioonidest, lisas ta. Harryl on praegu umbes 30 heategevusorganisatsiooni, mille patroon ta on ja Meghanil on neli. "Samuti on nad öelnud, et kavatsevad asutada veel ühe heategeva organisatsiooni."

Ta rääkis, et ilmselt soovivad nad loobuda suurel hulgal esindusülesannetest, mille tänasel päeval on neile peale pannud kuninglik perekond. "Need ülesanded ei ole samas need, mida nad saavad valida. See on siiski nende töö. Paraku see töö tuleb kaasa selle perekonnaga. Mitte kellelegi ei meeldi, kui keegi ütleb, et "ma tahan nüüd osadest kohustustest loobuda ja mõtlen välja, millised mu kohustused võiksid olla"."

Nelsoni sõnul on see ühest küljest suur privileeg. "See on väga paljudele püha. See on asi, millesse sünnitakse. Ausalt öeldes peale praeguse kuninganna onu troonist loobumist sellist mullistust ei ole ühiskonnas olnud, et "ma päriselt ei loobu, aga ma tahaksin lihtsalt tegeleda oma asjadega, võtta asja vabamalt ja privaatsemalt ning välja töötada mudel, mis mulle meeldib"."

Kuigi prints Harry on korduvalt kuningakoja mudelist välja astunud, aga kuskil on ka piirid. "Suhteid peab hoidma. Kui sa oled ühe korra konnasilma peale astunud, siis pärast on väga raske teha nägu, et seda ei ole juhtunud."

Kuninganna jaoks on selline tegu kõrvale nihverdamine, lisas ta. "Väga huvitav on jälgida, kuidas see diskussioon kulgema hakkab."