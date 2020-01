Justin Bieber avaldas, et tal diagnoositi puukborrelioos

"On olnud paar rasket aastat," kirjutas 25-aastane Bieber oma Instagrami lehel.

Staar lisas, et oli kursus kuulujuttudega nagu tal oleks uimastiprobleem, sest viimasel ajal on kõmupiltnikud teinud temast fotosid, kus ta kurnatud välja näeb.

"Mul diagnoositi hiljuti puukborrelioos ja lisaks on mul tõsine krooniline mononukleoos, mis on mõjutanud minu nahka, aju funktsioneerimist, energiataset ja tervist üleülidselt," selgitas Bieber.

Puukborrelioos on puukidega leviv haigus, mis kahjustab nahka, närvisüsteemi, liigeseid ja südant.

Bieber ütles, et on haigusele ravi saanud ning räägib sellest lähemalt peagi ilmuvas Youtube'i dokumentaalis. "Te saate teada kõigest, mida ma olen teinud, et see üle elada. Ma tulen tagasi paremana kui kunagi varem," lubas ta.

Bieberi haiguse teemal võttis sõna ka tema abikaasa Hailey Bieber, kes kaitses meest negatiivsete kommentaaride eest.

"Kõigile, kes proovivad puukborrelioosi tõsidust alavääristada, palun uurige selle haiguse kohta ja kuulake inimeste lugusid, kes on selle käes aastaid kannatanud. Haiguse üle naljatamine pole kunagi õige tee. Kõik, mida on sel teemal vaja, on eneseharimine," kirjutas ta.

For those who are trying to downplay the severity of Lyme disease. Please do your research and listen to the stories of people who have suffered with it for years. Making fun of and belittling a disease you don't understand is never the way, all it takes is educating yourself.