Galerii: Näitus "Südame ruum" heidab pilgu asenduskodu laste mõtetesse

Näituse keskseks osaks on T1 Mall of Tallinna neljandale korrusele püstitatud 125 eriilmelist T-särki, millele on trükitud täna asenduskodudes elavate laste joonistused ja kirjad.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juhi Nadežda Leoski sõnul vajab iga laps peret ja kodusoojust, armastust, mõistmist ja kuuluvustunnet. "Iga lapse kõrval peaks olema turvaline ja hooliv täiskasvanu, kes võtab teda sellisena nagu ta on, kogu tema kogemuste pagasiga. Laps vajab inimest, kes toetab teda iga päev nii heas kui halvas, kes kuulab ja on tema jaoks alati olemas," selgitas Leosk.

Lisaks fuajeesse riputatud särkidele on näitusel avatud ka videoruum, kus on võimalik vaadata kolme, nüüd juba täiskasvanuks saanud noore lugu hooldusperes kasvamisest.

"Loodame väga, et see näitus kõnetab ja tekitab inimestes rohkem huvi asendushoolduse vastu. Ootame peresid, kes on valmis nendele lastele oma südame avama ja kodusoojust pakkuma. Ühendust võivad võtta julgelt ka need pered, kelle jaoks see teema on uus, kuid tunnevad, et see neid puudutab. Meie spetsialistid on peredele toeks oma soovides ja võimalustes selgusele jõudmisel," lisas Leosk.

Näitus on avatud 31. jaanuarini 2020.