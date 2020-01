Ansambel Cartoon taasühines ja lubab uut muusikat

Juba mõnda aega on Cartoon oma Facebooki lehel vihjanud uuele muusikale ning kinnitas seda lõpuks ka ametlikult. "Me oleme alguseks küpsetanud mõningaid vanemaid ja juba tuttavaid retsepte, kuid midagi uut ja põnevat on veel tulemas," teatasid bändiliikmed Joosep Järvesaar, Ago Teppand ja Hugo-Martin Maasikas sotsiaalmeedias.

Esialgu tervitab Cartoon kõiki fänne hittloo "On & On" hispaaniakeelse versiooniga. "Me oleme sellest küll unistanud, kuid pole kunagi lootnud, et meie muusika nii paljude inimesteni jõuab," tervitas Cartoon kõiki hispaaniakeelseid fänne.

Just "On & On" hispaaniakeelne versioon oli see, mis Cartooni kolm liiget taas stuudiosse kokku tõi. "Ja seda oli päris lõbus teha," teatas bänd, lubades peatselt uusi uudiseid.

Tantsumuusika koosseis Cartoon teatas 2017. aasta suve lõpus, et lõpetas tegevuse. Cartoon on olnud üks edukamaid EDM-i koosseise Eestis, olles nomineeritud ka mainekal auhinnagalal Drum & Bass Arena.