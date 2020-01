Oscarite gala toimub taas ilma õhtujuhita

"Koos filmiakadeemiaga võtsime vastu otsuse, et Oscarid jagatakse välja taas ilma traditsioonilise õhtujuhita," ütles telekanali ABC president Karey Burke, vahendas EW.

Ka sel aastal jagatakse õhtujuhiroll ära mitmete kuulsuste vahel, kes auhindu üle annavad. Samuti on suur rõhk vaheesinemistel.

Eelmisel aastal otsustati Oscari-õhtu pidada maha ilma õhtujuhita, enne seda puudus Oscari-galal õhtujuht 1989. aastal, kui auhindu jagati 61. korda.

Kuigi 2019. aasta auhinnagala õhtujuht pidi algselt olema koomik Kevin Hart, loobus ta sellest rollist skandaali pärast, mis puudutas tema aastatetagust Twitteri säutsu. Filmiakadeemia võttis vastu otsuse, et Harti ei asendata, vaid õhtujuhirollist loobutakse.

Kuna kriitikud ja vaatajad võtsid eelmisel korral otsuse positiivselt vastu, otsustati õhtujuhita galat korrata ka sel korral. Burke'i sõnul oli eelmise aasta gala täis üllatusi ja pakkus palju meelelahutust.

Burke'i sõnul ei tähenda otsus aga seda, et Oscarid jäävadki õhtujuhita. "Seda otsust hakatakse kaaluma iga-aastaselt," ütles Burke, et sel aastal siiski mõeldi ka õhtujuhi kaasamisele. "Praegu on fookus sellel, et see oleks kõige meelelahutuslikum õhtu," põhjendas ta.

13. jaanuaril tehakse teatavaks kõikide kategooriate nominendid. Oscareid jagatakse 92. korda 9. veebruaril.