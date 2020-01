Harry ja Meghani taandumise teade tuli kuningaperele üllatusena

Kuninglik perekond reageeris Harry ja Meghani uudisele lühikese vastusega kodulehel. "Arutelu Sussexi hertsogi ja hertsoginnaga on veel varajases staadiumis. Me mõistame nende soovi läheneda sellele olukorrale teisiti, kuid need on keerulised teemad, mille läbitöötamine võtab aega," teatas kuninglik perekond ametlikus teates paar tundi pärast Harry ja Meghani teadet.

BBC kuningliku perekonna reporter Jonny Dymond ütles, et kõik viitab sellele, et ükski teine kuningliku perekonna liige polnud Harry ja Meghani teatest kursis.

Viimane kuningliku perekonna liige, kes vabatahtlikult 1936. aastal tagasi astus, oli Edward VIII, et abielluda Wallis Simpsoniga, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Päris selget paralleeli ei saa tõmmata, sest Harry on troonipärimise järjekorras alles kuues, aga see, kuidas nad seda asja on ajanud ja see, et avaldus tehti ilma, et kuninganna või mõni teine kuningliku perekonna liige oleks sellest teadnud, on lihtsalt uskumatu," ütles kuningakoja kommentaator Richard Fitzwilliams.

Sussexi hertsog Harry ja hertsoginna Meghan teatasid eile Instagrami vahendusel, et tahavad saada majanduslikult iseseisvaks ja veeta rohkem aega Ameerikas.

Prints Harry ja prints William said oma isalt, prints Charlesilt kumbki viis miljonit naela, nii et on ebaselge, mida paar majandusliku iseseisvuse all mõtleb. Praegu pole teada, kus täpsemalt nad Ameerikas elama hakkaksid.

Meghan ja Harry on olnud suhte avalikuks tuleku järel pideva meedia tähelepanu all. Mais, pärast nende poja sündi, sattusid nad kriitikatule alla, sest hoidsid lapse ümber toimuvat meedia sõnul liiga privaatsena. Harry ja Meghan ei poseerinud pärast lapse sündi fotograafidele, nii nagu kuninglikus perekonnas kombeks. Sellele järgnes privaatne ristimistseremoonia.

Oktoobris tegid Harry ja Meghan ootamatu sammu, rääkides avalikult oma suhtest dokumentaalfilmis, mis võeti üles nende reisi ajal Lõuna-Aafrikasse.