Galerii: Austraalias kogunevad Elvis Presley jäljendajad

Paljud inimesed on seekord reisi ära jätnud ja Elvise Express ehk festivalil osalejaid vedav rong pidi veidi marsruuti muutma, et põlengupiirkonda vältida. Sellegi poolest on Austraaliasse kogunenud sajad jäljendajad ja fännid, vahendasid ERR-i teleuudised.

Osalejate sõnul on festival praegu isegi olulisem kui kunagi varem, et toetada piirkonna turismi. Linnapea sõnul kogutakse festivali neljal päeval annetusi maastikupõlengute tõttu kannatanute toetuseks.

Presley fännid tähistavad Austraalias rokikuninga sünniaastapäeva, mis oli 8. jaanuaril.